Za taką kwotę Królewski może sprzedać 25% akcji Wisły Kraków

Wisła Kraków może trafić w ręce Wojciecha Kwietnia. Biznesmen miałby kupić od Jarosława Królewskiego 25% udziałów w klubie. Łukasz Gikiewicz w programie "1 Liga Styl Życia" zasugerował, że mówi się o kwocie 15 milionów złotych.

15 milionów za 25 procent akcji Wisły Kraków

Wisła Kraków jest o krok od awansu do PKO BP Ekstraklasy. W najbliższych tygodniach powinni zapewnić sobie oficjalnie promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej. Gdy na boisku trwa sportowa walka o powrót do elity, w kuluarach trwają rozmowy na temat wejście do klubu potencjalnego nowego współwłaściciela. Chodzi o Wojciecha Kwietnia, czyli właściciela Wieczystej Kraków.

Temat inwestycji polskiego biznesmena w Białą Gwiazdę rozgrzewa kibiców. Do całego zamieszania wokół ewentualnego inwestora odniósł się w mediach społecznościowych Jarosław Królewski. Natomiast konkretne informacje o możliwym przejęciu krakowskiego zespołu podał Łukasz Gikiewicz w programie „1 Liga Styl Życia” na kanale TVP Sport. Okazuje się, że Wojciech Kwiecień może kupić 25% udziałów za kwotę 15 milionów złotych.

– Ja wiem z jednego źródła, że jest mowa o 25% udziałów w kwocie 15 milionów przez pana Wojciecha Kwietnia – powiedział Łukasz Gikiwiecz w programie „1 Liga Styl Życia” na kanale TVP Sport.

Nie tylko Kwiecień jest zainteresowany inwestycją w Wisłę Kraków. Piotr Koźmiński z Goal.pl informował, że wśród chętnych są zarówno podmioty lokalne, jak i zagraniczne. Jeśli ma coś się wydarzyć w tej sprawie, to na pewno nie przed końcem sezonu.

W chwili obecnej Wisła Kraków ma na swoim koncie 58 punktów. Przewaga nad trzecim w tabeli Chrobrym Głogów wynosi 10 oczek. W najbliższy weekend podopieczni Mariusza Jopa zmierzą się przed własną publicznością z Puszczą Niepołomice.