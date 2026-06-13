Mońka z Lecha na radarze uczestnika Ligi Mistrzów. Jest wart 10 mln euro

Wojciech Mońka ma szansę zaliczyć duży transfer w nadchodzące lato. Jak podaje Rik Elfrink, stoper Lecha Poznań znalazł się na liście PSV Eindhoven. Młodzieżowy reprezentant Polski jest jedną z opcji.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Mońka

PSV Eindhoven rozważa transfer Wojciecha Mońki z Lecha Poznań

Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski w sezonie 2025/2026, a Wojciech Mońka został wybrany najlepszym obrońcą w PKO BP Ekstraklasie. Nic dziwnego, że po tak dobry sezonie jego wartość momentalnie wystrzeliła w górę. Co więcej, stoper przykuł uwagę zagranicznych klubów. Obecna wartość piłkarza wynosi 10 mln euro i mniej więcej tyle może oczekiwać za niego Kolejorz.

Z informacji, jakie przekazał Rik Elfrin, wynika, że Mońka znalazł się w kręgu zainteresowań PSV Eindhoven. Mistrz Holandii oraz uczestnik Ligi Mistrzów szuka wzmocnień przed startem kolejnego sezonu. Młodzieżowy reprezentant Polski jest jedną z opcji na liście życzeń.

Fakt, że PSV interesuje się 19-latkiem, nie oznacza jeszcze, że do transferu na pewno dojdzie. Holendrzy mają kilku zawodników pod obserwacją. Wydaje się, że celem numer jeden jest Ruud Nijstad, czyli 18-latek z Twente, którego trenerem jest John van de Broom, były szkoleniowiec Kolejorza. Ponadto negocjacje pomiędzy holenderskimi zespołami są w trakcie. Można więc przypuszczać, że Mońka jest jedynie opcją rezerwową w przypadku, gdyby porozumienie nie zostało osiągnięte.

Mońka debiutował w dorosłym zespole Lecha Poznań w sezonie 2024/2025. W zakończonych niedawno rozgrywkach uzbierał łącznie 31 meczów, w których spędził na boisku 2764 minuty. Grał nie tylko na krajowym podwórku, ale także w Lidze Konferencji.