FC Barcelona straci rywala w walce o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt całkowicie zrezygnuje ze starań o Argentyńczyka. W walce o gwiazdę Atletico Madryt liczy się jeszcze Arsenal - informuje "SPORT".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Joan Laporta

Real Madryt rezygnuje z Juliana Alvareza. Dobra wiadomość dla FC Barcelony

FC Barcelona marzy o pozyskaniu Juliana Alvareza. Ostatnio jednak Real Madryt włączył się również do walki o mistrza świata. Los Blancos złożyli nawet ofertę, ale zostali wyśmiani przez Atletico Madryt. Tymczasem serwis „SPORT” przekazuje bardzo dobrą wiadomość dla mistrzów Hiszpanii. Otóż Królewscy postanowili wycofać się z walki o reprezentanta Argentyny.

Przeprowadzka Juliana Alvareza do FC Barcelony przybliżyła się o mały krok. Do finalizacji transferu jednak jeszcze daleka droga. Duma Katalonii musi mieć też na uwadze, że napastnik Atletico Madryt jest również celem transferowym Arsenalu. Ostatnio media informowały, że to właśnie mistrzowie Premier League są faworytem do pozyskania bramkostrzelnego snajpera.

Walka o Juliana Alvareza będzie trwała jeszcze przez długie tygodnie. Wydaje się, że w trakcie Mistrzostw Świata 2026 nie dojdzie do jego rozstania z Atletico Madryt. Argentyńczyk w pełni skupia się na mundialu i marzy o obronieniu tytułu. FC Barcelona oraz Arsenal mają jeszcze czas, aby dokładnie przeanalizować potencjalny transfer gwiazdy Los Colchoneros.

Julian Alvarez w poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań pod okiem Diego Simeone. Napastnik Atletico Madryt zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 20 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.