Wisła Kraków pytała o nowego piłkarza. Na stole 600 tysięcy euro

Wisła Kraków cały czas pracuje nad transferami. Według "Gazeta OLLE" krakowski klub złożył zapytanie o młodzieżowego reprezentanta Kosowa. W kręgu zainteresowań miał znalaźć się - Dren Zeqiri.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Dren Zeqiri z Prishtiny w kręgu zainteresowań Wisły Kraków

Wisła Kraków ma być blisko sfinalizowania dwóch transferów przed startem nowego sezonu. Do pierwszego zespołu ma dołączyć nowy bramkarz, a także środkowy obrońca. Na finiszu mają być rozmowy z Augsburgiem ws. Marcela Łubika. Z kolei defensywę ma wzmocnić francuski stoper Maxence Maisonneuve występujący w belgijskim klubie RAAl La Louviere.

Według zagranicznych źródeł Biała Gwiazda zapytała o dostępność młodzieżowego reprezentanta Kosowa. „Gazeta OLLE” ujawniła, że w kręgu zainteresowań Wisły Kraków znalazł się Dren Zeqiri. To 22-letni pomocnik FC Prishtina. W minionym sezonie prezentował się bardzo dobrze w rodzimej lidze. Łącznie wystąpił w 30 meczach, w których strzelił 2 bramki i zanotował 4 asysty.

Zeqiri jest wychowankiem Ramiz Sadiku, z którego odszedł latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu. Zapytania o młodego pomocnika pojawiały się już zimą. Wtedy FC Prishtina oczekiwała za niego ok. 450 tysięcy euro. Tym razem Wisła Kraków usłyszała większą kwotę. Kosowski klub oczekuje na Zeqiriego 600 tysięcy euro.

Na ten moment do powyższych informacji należy podchodzić z dystansem. Warto pamiętać, że Wisła skupia się obecnie na transferach, które nie generują dużych kosztów. Wspomniany wcześniej Łubik ma dołączyć na zasadzie wypożyczenia, a Maisonneuve za darmo.