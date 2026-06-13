Fredi Bobić w rozmowie z "TVP Sport" postanowił stanąć w obronie Milety Rajovicia. Dyrektor sportowy Legii Warszawa porównał Duńczyka do Roberta Lewandowskiego, którego początki w Bundeslidze nie należały do najprostszych.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Mileta Rajović porównany do Roberta Lewandowskiego

Legia Warszawa ma za sobą ciężki sezon. Wojskowi mieli ogromne problemy w zasadzie na każdej pozycji. Tymczasem Fredi Bobić w rozmowie z „TVP Sport” postanowił wziąć w obronę jednego z piłkarzy. Dyrektor sportowy stołecznego sezonu mocno wierzy w duńskiego snajpera i porównał go do Roberta Lewandowskiego. A chodzi o problem ze skutecznością, ponieważ kapitan reprezentacji Polski również miał kłopoty w swoim początku przygody w Bundeslidze.

– Zachowując wszelkie proporcje i mają świadomość różnic, lubię mieć Bundesligę jako punkt odniesienia do niektórych procesów. Pracowałem z Luką Joviciem czy Andre Silvą. Najpierw strzelali mało, a potem po dwadzieścia bramek. Początek Roberta Lewandowskiego w Borussii Dortmund również był ciężki. Zanim ktoś skrzywi się na porównanie, mam na myśli schemat, który często jest niezależny od ligi, jeśli chodzi o adaptację zawodników w nowych zespołach – mówił Fredi Bobić.

– Najczęściej tak jest z napastnikami, rozliczanymi przede wszystkim z goli. Wierzę w Rajovicia, bo miał trudności, ale ciężko pracuje na treningach. Zbyt łatwo jest krytykować jednego zawodnika. Zresztą liderzy mają wzmacniać grupę i zwiększać pewność siebie pozostałych – dodał.

Mileta Rajović w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania w koszulce Legii Warszawa. Duńczyk zdołał 10-krotnie wpisać się na listę strzelców.