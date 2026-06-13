Brazylia – Maroko: typy i kursy. Vinicius i Raphinha powalczą o wygraną

Brazylia zmierzy się z Marokiem w pierwszym spotkaniu grupy C na mistrzostwach świata 2026. Mecz odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 0:00 czasu polskiego.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia Maroko Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 13:02

Brazylia – Maroko: typy bukmacherskie

Brazylia rozpocznie mundial od starcia z Marokiem. Obie reprezentacje zmierzą się na MetLife Stadium w East Rutherford w meczu otwierającym rywalizację w grupie C mistrzostw świata 2026 rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku.

Canarinhos to pięciokrotni mistrzowie świata, jednak na kolejny triumf w najważniejszym piłkarskim turnieju czekają już od 2002 roku. Selekcjoner Carlo Ancelotti ma do dyspozycji wiele gwiazd światowego formatu, z Viniciusem Juniorem na czele. W kadrze znalazło się również miejsce dla Neymara, który w ostatnich miesiącach zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Maroko także przyjeżdża na mundial z dużymi ambicjami. Zespół prowadzony przez Mohameda Ouahbiego liczy na powtórzenie, a może nawet poprawienie wyniku z Kataru, gdzie sensacyjnie zajął czwarte miejsce. Największą gwiazdą Lwów Atlasu jest Brahim Diaz z Realu Madryt. Brazylijczycy dysponują większą jakością indywidualną, dlatego są faworytami tego spotkania. Mój typ: wygrana Brazylii.

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Brazylia – Maroko: ostatnie wyniki

Brazylia przystępuje do mundialu po solidnych występach w meczach towarzyskich. Canarinhos pokonali Egipt (2:1) oraz Panamę (6:2). Wcześniej zespół prowadzony przez Ancelottiego wygrał z Chorwacją (3:1), przegrał z Francją (1:2) oraz zremisował z Tunezją (1:1).

Piłkarze z Maroka również prezentują solidną formę przed turniejem w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja z Afryki zremisowała z Norwegią (1:1), pokonała Madagaskar (4:0) i Burundi (5:0). W tym roku Maroko odniosło także zwycięstwo nad Paragwajem (2:1) oraz zremisowało Ekwadorem (1:1).

Brazylia – Maroko: historia

W 1998 roku reprezentacje Brazylii i Maroka spotkały się na mundialu we Francji. Wówczas Canarinhos wygrali (3:0), a na listę strzelców wpisali się Ronaldo, Rivaldo i Bebeto. W meczu towarzyskim, który został rozegrany w marcu 2023 roku, Marokańczycy sensacyjnie wygrali (2:1).

Brazylia – Maroko: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów faworytem meczu jest Brazylia. Kurs na zwycięstwo Canarinhos w STS zostało wycenione na poziomie około 1.67. Z kolei triumf Marokańczyków można obstawić z kursem mniej więcej 5.50, a remis w okolicach 3.80.

Brazylia Maroko 1.75 3.60 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 13:02

Brazylia – Maroko: przewidywane składy

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro – Guimaraes, Casemiro – Raphinha, Paqueta, Vinicius – Cunha

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Amrabat, Aynaoui – Brahim Diaz, Ounahi, Rahimi – Saibari

Brazylia – Maroko: sonda

Kto wygra mecz? Brazylia

Będzie remis

Maroko Brazylia

Będzie remis

Maroko 0 Votes

Brazylia – Maroko: transmisja meczu

Mecz Brazylia – Maroko w ramach grupy C na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 0:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Rywalizacja także będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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