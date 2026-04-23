Wisła Kraków na celowniku. Tomasz Tułacz nie pozostawił złudzeń

Wisła Kraków będzie kolejnym rywalem Puszczy Niepołomice w niezwykle ważnym meczu Betclic 1. Ligi. Spotkanie budzi duże emocje i może mieć wpływ na układ tabeli.

Wisła Kraków na pierwszym planie przed wielkim starciem

Wisła Kraków to zdaniem trenera Puszczy Niepołomice obecnie najlepszy zespół na zapleczu PKO BP Ekstraklasy i jednocześnie główny kandydat do awansu. Szkoleniowiec ostatniego spadkowicza z elity podkreślił jednak, że jego drużyna zrobi wszystko, aby w bezpośrednim starciu zaprezentować się z jak najlepszej strony.

– To bardzo ważny mecz dla kibiców i dla nas. Gramy z dużą marką, jaką jest Wisła Kraków. Takie spotkania zawsze przynoszą wiele emocji, więc liczę, że oprócz nich zobaczymy także dobrą grę i osiągniemy jak najlepszy wynik – mówił trener Tomasz Tułacz w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej opublikowanej przez klubową telewizję.

– Jeśli chodzi o przeciwnika, nie ma co się długo rozwodzić. To obecnie najlepszy zespół w pierwszej lidze i myślę, że tak pozostanie do końca sezonu. Wisła awansuje do PKO BP Ekstraklasy. My jednak zrobimy wszystko, aby w tym meczu zaprezentować się jak najlepiej – podkreślił szkoleniowiec Żubrów.

Kulisy pracy zespołu i trudne początki

Tuklacz odniósł się także do początku sezonu, kiedy wyniki drużyny nie były satysfakcjonujące.

– Nie było zwątpienia, bo zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudne jest zadanie utrzymania zespołu na poziomie pierwszej ligi i jego budowy. Przykłady innych klubów, które po spadku nie poradziły sobie i spadały jeszcze niżej, pokazują, jak to jest wymagające – zaznaczył trener.

– Oczywiście łatwiej mają drużyny z dużym zapleczem finansowym, ale my nie załamywaliśmy się niepowodzeniami. Robiliśmy swoją pracę najlepiej, jak potrafimy. Wiedzieliśmy, że jeśli będziemy konsekwentni, możemy osiągnąć to, gdzie jesteśmy dzisiaj – uzupełnił Tułacz.

Strategia klubu i wyzwania na przyszłość

Poruszony został też wątek o przyszłość zespołu i możliwości na utrzymanie aktualnego składu na kolejną kampanię.

– Bardzo dużo zależy od finansów. Nie jesteśmy jednym z najbogatszych klubów, ale zrobimy wszystko, by zatrzymać kluczowych zawodników. Chcemy rozwijać drużynę, opierając ją na młodych, ambitnych piłkarzach uzupełniających trzon zespołu – przekonywał 56-latek.

Piątkowa batalia z udziałem Wisły i Puszczy zacznie się o godzinie 20:30. Pierwsze starcie między drużynami w tym sezonie zakończyło się wygraną Krakowian (3:0).