Real Madryt na progu zmian. Decyzje mogą zaskoczyć

Real Madryt prowadzi zaawansowane rozmowy z Juergenem Kloppem. Niemiec ma być głównym kandydatem do objęcia zespołu, a w tle pojawiają się pierwsze decyzje kadrowe.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nadchodzi era zmian w Realu? Kulisy robią się coraz ciekawsze

Real Madryt intensywnie pracuje nad wyborem nowego szkoleniowca. Według informacji El Nacional głównym kandydatem na jest Juergen Klopp. Niemiecki trener, który po odejściu z Liverpoolu zrobił przerwę od pracy na ławce, ma być gotowy na powrót do zawodu i poważnie rozważa ofertę Królewskich.

Jak podaje źródło, rozmowy między stronami wciąż trwają i nie zostały jeszcze sfinalizowane. Niemniej Florentino Perez jest optymistycznie nastawiony do ich powodzenia. Klopp miał już przedstawić swoje wstępne oczekiwania, które obejmują wysokie wynagrodzenie oraz dużą swobodę w planowaniu składu i przebudowie drużyny.

W kontekście ewentualnego przyjścia niemieckiego szkoleniowca pojawiają się także pierwsze decyzje kadrowe. Według El Nacional jednym z zawodników, który może opuścić klub, jest Dani Ceballos. Hiszpan nie odgrywał kluczowej roli w zespole i wszystko wskazuje na to, że jego czas na Santiago Bernabeu dobiega końca.

Pomocnik może wrócić do Realu Betis, gdzie stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Media sugerują, że trwają już rozmowy w sprawie transferu, a sam zawodnik jest otwarty na taki scenariusz, licząc na regularną grę i odbudowę formy.

Na razie sytuacja pozostaje rozwojowa. Aczkolwiek temat Kloppa i zmian w kadrze Realu Madryt może w najbliższych tygodniach nabrać tempa.