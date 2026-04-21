Wisła Kraków i Śląsk Wrocław na ostrzu noża. Decyzja blisko

18:17, 21. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Wisła Kraków i Śląsk Wrocław nadal czekają na ostateczne rozstrzygnięcia w głośnej sprawie tzw. meczu widmo. Decyzje PZPN mają zapaść w najbliższych tygodniach.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Śląsk Wrocław

Wielka piłkarska awantura bez końca. PZPN szykuje finałowy ruch

Wisła Kraków i Śląsk Wrocław złożyły oficjalne odwołania od decyzji związanych z tzw. meczem widmo w 24. kolejce Betclic 1. Ligi. Jak informuje „Gazeta Krakowska”, sprawa dotyczy zarówno walkowera na korzyść WKS-u, jak i rekordowej kary finansowej nałożonej na wrocławski klub.

Przypomnijmy, że Wisła nie pojawiła się na wyjazdowym spotkaniu we Wrocławiu, co skutkowało formalnym zakończeniem meczu i przyznaniem walkowera 3:0 dla gospodarzy. Decyzję tę podjęła Komisja ds. Rozgrywek, a dodatkowo Komisja Dyscyplinarna ukarała Śląsk grzywną w wysokości 1 mln zł za odmowę wpuszczenia zorganizowanej grupy kibiców gości.

Jak podaje „Gazeta Krakowska”, obie strony nie zgadzają się z rozstrzygnięciami i skierowały sprawę do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Wisła domaga się cofnięcia walkowera, natomiast Śląsk chce zmniejszenia kary finansowej, argumentując swoją decyzję względami bezpieczeństwa.

Z informacji przekazanych przez wiceprzewodniczącego NKO PZPN wynika, że sprawa jest w toku, a komisja planuje jedno lub dwa posiedzenia z udziałem wszystkich stron. Trwają również problemy organizacyjne związane ze zdrowiem jednego z członków, co opóźnia procedowanie.

Według zapowiedzi, ostateczne decyzje mają zapaść najpóźniej do 15 maja, jeszcze przed zakończeniem sezonu Betclic 1. Ligi. Walkower ma zostać rozstrzygnięty definitywnie, bez możliwości dalszego odwołania, natomiast w przypadku kary finansowej Śląsk będzie mógł jeszcze skierować sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl, a nawet do CAS w Lozannie.

Eksperci cytowani w kuluarach sugerują, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie walkowera na niekorzyść Wisły oraz zmniejszenie kary finansowej dla Śląska. Niewykluczone jednak, że niezależnie od decyzji sprawa będzie miała dalszy ciąg, zwłaszcza w kontekście potencjalnych roszczeń o zwrot kosztów organizacji meczu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości