Manchester United chce zapłacić za niego 50 milionów funtów!

13:11, 23. kwietnia 2026
Źródło: The Athletic

Manchester United jest zainteresowany transferem Carlosa Baleby. Wycenia go na 50 milionów funtów i na taką ofertę będzie mogło latem liczyć Brighton - informuje "The Athletic".

Piłkarze Manchesteru United
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Baleba wyceniony przez Manchester United

Manchester United latem sprowadzi nowego pomocnika, który zastąpi Casemiro. Brazylijczyk opuści klub wraz z końcem sezonu, a jego umowa nie zostanie przedłużona. Od miesięcy trwają więc poszukiwania odpowiedniego kandydata. Nie brakuje nazwisk łączonych z przenosinami na Old Trafford i wygląda na to, że Czerwone Diabły finalnie sięgną po jedną z gwiazd Premier League.

Na liście życzeń znajdują się Elliot Anderson, Adam Wharton czy Sandro Tonali. W zeszłym roku Manchester United naciskał ponadto na transfer Carlosa Baleby. Zawodnik był skłonny zmienić zespół, ale Brighton postawiło nieosiągalne żądania, oczekując za niego ponad 100 milionów euro. Zerwano negocjacje i zrezygnowano z transferu, ale nie na zawsze. Teraz angielski gigant chciałby po niego wrócić.

Na przestrzeni roku wiele się zmieniło, a Baleba obniżył nieco loty. Wciąż jest świetnym piłkarzem ale Brighton nie uważa go już za nietykalnego. Wie, że sprzedaż to odpowiednie rozwiązanie, zwłaszcza w obliczu wygasającej w 2028 roku umowy i potencjalnych protestów ze strony zawodnika. „The Athletic” ujawnia, że Manchester United dokonał wyceny gwiazdora i jest gotowy zapłacić za niego maksymalnie 50 milionów funtów. To kwota uważana za sprawiedliwą, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki. Kameruńczyk pozostaje planem awaryjnym, jeśli na Old Trafford nie zawita Anderson.

