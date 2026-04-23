Real Betis – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (24.04.2026)

Real Betis – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Starcie ekipy Los Verdiblancos z drużyną Los Blancos powinno przynieść dużo emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w nadchodzący piątek, czyli 24 kwietnia, o godzinie 21:00.

Przed nami bardzo interesujące spotkanie 32. kolejki La Ligi, w którym Real Betis podejmie Real Madryt. Drużyna z Sewilli ma na swoim koncie 49 punktów i zajmuje 5. miejsce w tabeli. Z kolei zespół ze stolicy Hiszpanii zgromadził dotychczas 73 oczka, co aktualnie daje mu 2. pozycję w stawce. To starcie zapowiada się niezwykle ciekawie. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w zbliżający się piątek, czyli 24 kwietnia, o godzinie 21:00.

W tym spotkaniu typuję triumf Realu Madryt. Ekipa Królewskich założyła sobie cel, by wygrać wszystkie pozostałe mecze w kończącym się sezonie. Mój typ: zwycięstwo Realu.

Real Betis – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy na pewno nie zagra Junior Firpo, a pod znakiem zapytania stoją występy Diego Llorente i Angela Ortiza. Natomiast w zespole przyjezdnych zabraknie czterech piłkarzy – Rodrygo Goesa, Ardy Gulera, Thibaut Courtois oraz Edera Militao.

Real Betis – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Betis w ostatnim czasie odniósł ważne zwycięstwo 3:2 nad Gironą w La Lidze oraz przegrał 2:4 ze Sportingiem Braga w Lidze Europy. Z kolei Real Madryt nieznacznie pokonał Deportivo Alaves 2:1 w rozgrywkach ligowych i uległ Bayernowi Monachium 3:4 w Lidze Mistrzów. Obie ekipy zanotowały więc bardzo podobne wyniki w opisywanym okresie.

Real Betis – Real Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Betis z Realem Madryt w ostatnim czasie częściej układała się po myśli ekipy Królewskich. W pięciu poprzednich meczach ekipa Los Blancos odniosła bowiem dwa zwycięstwa, zespół Los Verdiblancos triumfował raz i dwukrotnie byliśmy świadkami remisu. Bilans pokazuje nieznaczną przewagę Realu Madryt nad Realem Betis.

Real Betis – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Realu Betis wynosi około 3.60, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80. Zarejestruj się u bukmachera STS z użyciem kodu promocyjnego GOAL, dzięki czemu odbierzesz m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Betis Real Madryt 3.60 3.80 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2026 20:35

Real Betis – Real Madryt, przewidywane składy

Real Betis: Valles – Ruibel, Bartra, Natan, Gomez – Lo Celso, Amrabat, Roca – Fornals – Cucho Hernandez, Abde Ezzalzouli

Real Madryt: Łunin – Trent, Huijsen, Rudiger, Carreras – Tchouameni, Pitarch, Valverde, Bellingham – Mbappe, Vinicius Junior

Real Betis – Real Madryt, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Betis a Realem Madryt w ramach 32. kolejki hiszpańskiej La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym ElevenSports 1 i w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższy piątek, 24 kwietnia o godzinie 21:00.

