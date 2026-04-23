Wisła z absencjami i ważnym powrotem przed meczem z Puszczą

11:55, 23. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Wisła Kraków zagra w piątek z Puszczą Niepołomice. Mariusz Jop ogłosił, że do kadry meczowej wraca Jordi Sanchez. Wciąż zabraknie natomiast Wiktora Biedrzyckiego czy Alana Urygi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jordi Sanchez i Angel Rodado

Wisła Kraków w najbliższym czasie powinna zapewnić sobie awans do Ekstraklasy. Pozostało jeszcze do rozegrania pięć kolejek, a jej przewaga nad trzecim Chrobrym Głogów wynosi dziesięć punktów. W piątek Biała Gwiazda podejmie przed własną publicznością Puszczę Niepołomice. Będzie to trudny mecz, biorąc pod uwagę dyspozycję obu drużyn, a w szczególności ekipy Tomasza Tułacza. Dodatkowo, lider pierwszej ligi przystąpi do tego starcia wyraźnie osłabiony.

Do końca sezonu nie zagra Angel Rodado, który przeszedł operację w związku z kontuzją barku. Wciąż niedostępni do gry są także Wiktor Biedrzycki i Alan Uryga. Mariusz Jop ogłosił natomiast na przedmeczowej konferencji, że do kadry wróci Jordi Sanchez, który pauzował od meczu z Odrą Opole. Ten wyleczył już kontuzję i doszedł do optymalnej dyspozycji. Jest gotowy, żeby zagrać, choć najprawdopodobniej zacznie na ławce rezerwowych.

To ważna wiadomość dla Wisły, bowiem pod nieobecność Rodado ma problem ze zdobywaniem goli. W meczu z Puszczą zabraknie też zawieszonych za żółte kartki Juliusa Ertlthalera i Marca Carbo. Jop będzie musiał zamieszać w wyjściowej jedenastce i być może dać szansę zawodnikom, którzy do tej pory grali niewiele – Arditowi Nikajowi czy Ervinowi Omiciowi. Ten pierwszy ma w dorobku jednego gola w pierwszej lidze.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości