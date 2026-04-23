Wieczysta i nieoczywisty plan. Kwiecień obserwuje rynek

12:37, 23. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  Przegląd Sportowy Onet / Ofensywni

Wieczysta Kraków wciąż znajduje się na świeczniku mediów. Nazwisko Wojciecha Kwietnia znów pojawia się w kontekście ruchów kadrowych i planów na przyszłość klubu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Kwiecień

Nowy trop wokół Wieczystej. To może być głośny ruch

Wieczysta Kraków, mimo pojawiających się spekulacji dotyczących większego zaangażowania Wojciecha Kwietnia w projekt Wisły Kraków, wciąż pozostaje w centrum jego uwagi, co podkreślają doniesienia medialne.

Jak przekazał Łukasz Olkowicz w audycji „Ofensywni” na kanale Przegląd Sportowy Onet, aktualny szef beniaminka Betclic 1. Ligi nie przestaje przyglądać się rynkowi trenerskiemu i rozważa różne scenariusze budowy zespołu Wieczystej.

Według doświadczonego dziennikarza jednym z nazwisk, które pojawia się w orbicie zainteresowań Kwietnia, ma być John Carver z Lechii Gdańsk, którego przedstawiciel Krakowian miałby widzieć w swoim projekcie sportowym.

Dodaje się, że mimo zainteresowania inwestycją w Wisłę i potencjalnymi rozmowami dotyczącymi przejęcia akcji, Kwiecień nie rezygnuje z bieżącego nadzoru nad Wieczystą i jej sportowymi planami, co pokazuje jego szerokie podejście do projektów piłkarskich w Krakowie.

Według komentatorów temat relacji między Wisłą a Wieczystą oraz potencjalnych ruchów Kwietnia może wracać w kolejnych tygodniach, zwłaszcza w kontekście letniego okna transferowego i zmian organizacyjnych we wspomnianych ekipach. Na dzisiaj jednak nie ma żadnych oficjalnych decyzji w tej sprawie.

