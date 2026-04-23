Aston Villa przechytrzy potentatów? Szykuje głośne wzmocnienie

Harry Wilson na radarze Aston Villi

Harry Wilson w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego opuści Fulham. Umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, czyli do końca trwającego sezonu, a piłkarz zdecydował, że nie przedłuży wygasającego kontraktu. 29-letni skrzydłowy chce bowiem spróbować nowego wyzwania sportowego, a także liczy na podwyżkę wynagrodzenia, której nie może zapewnić mu obecny pracodawca.

W ostatnich tygodniach prawy napastnik był łączony z Manchesterem United oraz Liverpoolem, jednak wymienionych gigantów może pogodzić inny angielski klub. Jak podaje serwis „Wales Online”, duże szanse na pozyskanie Wilsona ma Aston Villa. Unai Emery uważa, że sprowadzenie tego zawodnika byłoby idealnym wzmocnieniem drużyny z Birmingham. Co więcej, sam piłkarz ma być otwarty na taki kierunek transferu.

69-krotny reprezentant Walii z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Whites od lipca 2021 roku. Wówczas trafił na Craven Cottage za 14 milionów euro ze wspomnianego wyżej Liverpoolu, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W aktualnej kampanii pojawił się na boisku w 36 meczach, zdobył 11 bramek i zanotował 7 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez portal „Transfermarkt” na około 25 milionów euro.