Cios przed El Clasico. Lamine Yamal nie pomoże drużynie

14:09, 23. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Lamine Yamal doznał kontuzji ścięgna podkolanowego i nie zagra już w tym sezonie. Informację potwierdził klub, rozwiewając wcześniejsze obawy o udział piłkarza na mundialu.

Lamine Yamal
fot. David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona potwierdziła kontuzję Lamine Yamala

Lamine Yamal będzie pauzował do końca sezonu po urazie mięśnia dwugłowego uda lewej nogi. Jak poinformowano za pośrednictwem oficjalnego profilu FC Barcelony na platformie X, przeprowadzone badania potwierdziły kontuzję ścięgna podkolanowego. Zawodnik zostanie poddany leczeniu zachowawczemu.

Tym samym rozwiane zostały wcześniejsze spekulacje dotyczące powagi urazu. Wcześniej, m.in. na antenie radia Cadena SER, pojawiały się informacje sugerujące nawet możliwe zerwanie mięśnia, co mogło zagrozić występowi młodego skrzydłowego na mistrzostwach świata.

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez oficjalny profil Katalończyków, Lamine Yamal nie zagra już w bieżących rozgrywkach. Niemniej przewiduje się, że będzie gotowy na mundial. To istotna informacja zarówno dla klubu, jak i reprezentacji Hiszpanii.

W kontekście wcześniejszych doniesień głos zabierał również ekspert medyczny FIFA, doktor Pedro Luis Ripoll, który podkreślał ryzyko nawrotu tego typu urazów. Wskazywał, że przy kontuzjach mięśnia dwugłowego konieczna jest szczególna ostrożność, aby uniknąć powikłań.

Obecnie priorytetem sztabu medycznego Barcelony jest pełna regeneracja zawodnika i odpowiednie przygotowanie go do powrotu na boisko. Wszystko wskazuje na to, że mimo przedwczesnego zakończenia sezonu klubowego, Lamine Yamal powinien być do dyspozycji selekcjonera na najważniejszy turniej 2026 roku.

