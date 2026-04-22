Betclic 1. Liga znów wywołuje emocje na rynku TV

11:09, 22. kwietnia 2026
Luka Pawlik

Betclic 1. Liga może wrócić na anteny Polsatu. Stacja jest zainteresowana ponownym przejęciem praw do zaplecza Ekstraklasy, jak wynika z rozmowy Sport.pl z Marianem Kmitą.

Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Betclic 1. Liga

Polsat zamierza odzyskać prawa do 1. Ligi

Betclic 1. Liga ponownie znalazła się w centrum medialnych spekulacji dotyczących transmisji telewizyjnych. Polsat nie ukrywa, że rozważa powrót do pokazywania rozgrywek zaplecza PKO BP Ekstraklasy, co potwierdził Marian Kmita w rozmowie ze Sport.pl. Temat praw telewizyjnych do rozgrywek pierwszoligowych znów stał się więc aktualny.

Jak zaznaczył szef Polsatu Sport, stacja nadal aktywnie interesuje się polskimi prawami sportowymi. W związku z tym nie zamierza ograniczać swojej obecności w krajowym futbolu. W rozmowie podkreślił również, że profil widza Polsatu nie zmienił się, a sama stacja nie jest, jak często się uważa, wyłącznie telewizją mniejszych ośrodków.

Kmita zwrócił uwagę, że oferta programowa Polsatu została w ostatnich latach zunifikowana, a kluczowym wyróżnikiem pozostaje sport. W jego ocenie to właśnie transmisje sportowe budują tożsamość stacji, obok takich dyscyplin jak siatkówka, skoki narciarskie w TVN czy piłka nożna w TVP.

– Struktura naszego widza się nie zmieniła. To mit, że jesteśmy telewizją małych miasteczek. Nasza oferta się zunifikowała – mamy podobną rozrywkę i filmy jak inni. Wyróżnikiem pozostaje sport: my mamy siatkówkę, TVN skoki, a TVP piłkę nożną. Widzowie mają jednak swoje przyzwyczajenia – podkreślił przedstawiciel Polsatu.

Ewentualny powrót rozgrywek na anteny Polsatu oznaczałby istotną zmianę na rynku medialnym w Polsce. Jednocześnie taki ruch zwiększyłby konkurencję o prawa do transmisji krajowych rozgrywek piłkarskich.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości