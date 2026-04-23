Mbappe i Vinicius nie pasują do jego taktyki. Maleją szanse na tego trenera

Real Madryt kontynuuje proces wyboru nowego trenera. Kandydatem jest Juergen Klopp, ale jego zatrudnienie mogłoby okazać się problemem dla gwiazd. "El Nacional" wyjaśnia, dlaczego Niemiec nie jest faworytem Kyliana Mbappe.

Klopp miałby problemy z gwiazdami Realu

Real Madryt szuka trenera, który poprowadzi drużynę w przyszłym sezonie. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów szanse na to stracił Alvaro Arbeloa, który latem opuści Santiago Bernabeu. Klub chciałby zatrudnić w jego miejsce kogoś z doświadczeniem oraz sukcesami. Na przestrzeni ostatnich dni media łączyły Królewskich z takimi nazwiskami, jak Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Jose Mourinho czy Juergen Klopp.

Ciekawie wygląda kandydatura niemieckiego szkoleniowca, który przez lata budował potęgę Liverpoolu. Jest obecnie dostępny i w przeciwieństwie do Zidane’a, nie ma już dogadanej trenerskiej pracy w innym miejscu. Real jest zainteresowany zakontraktowaniem Kloppa, choć w jego przypadku pojawiają się liczne znaki zapytania. Sytuacji przygląda się „El Nacional”.

Chodzi przede wszystkim o styl gry Kloppa, który bazuje na intensywności i ciężkiej pracy wszystkich zawodników. Nie pasuje to natomiast do obecnego zespołu Królewskich, gdzie prym wiodą gwiazdy, które nie słyną z angażu w grę defensywną. Mowa przede wszystkim o Kylianie Mbappe oraz Viniciusie Juniorze.

W tym momencie najwięcej do powiedzenia w szatni Realu ma Mbappe. Klub musi znaleźć trenera, który będzie dobrze współpracował z największą gwiazdą, a zatrudnienie Kloppa to potencjalne zagrożenie. Wobec tego maleją szanse, że to właśnie on będzie pracował na Santiago Bernabeu.