Mbappe i Vinicius nie pasują do jego taktyki. Maleją szanse na tego trenera

Klopp miałby problemy z gwiazdami Realu
Real Madryt szuka trenera, który poprowadzi drużynę w przyszłym sezonie. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów szanse na to stracił Alvaro Arbeloa, który latem opuści Santiago Bernabeu. Klub chciałby zatrudnić w jego miejsce kogoś z doświadczeniem oraz sukcesami. Na przestrzeni ostatnich dni media łączyły Królewskich z takimi nazwiskami, jak Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Jose Mourinho czy Juergen Klopp.
Ciekawie wygląda kandydatura niemieckiego szkoleniowca, który przez lata budował potęgę Liverpoolu. Jest obecnie dostępny i w przeciwieństwie do Zidane’a, nie ma już dogadanej trenerskiej pracy w innym miejscu. Real jest zainteresowany zakontraktowaniem Kloppa, choć w jego przypadku pojawiają się liczne znaki zapytania. Sytuacji przygląda się „El Nacional”.
Chodzi przede wszystkim o styl gry Kloppa, który bazuje na intensywności i ciężkiej pracy wszystkich zawodników. Nie pasuje to natomiast do obecnego zespołu Królewskich, gdzie prym wiodą gwiazdy, które nie słyną z angażu w grę defensywną. Mowa przede wszystkim o Kylianie Mbappe oraz Viniciusie Juniorze.
W tym momencie najwięcej do powiedzenia w szatni Realu ma Mbappe. Klub musi znaleźć trenera, który będzie dobrze współpracował z największą gwiazdą, a zatrudnienie Kloppa to potencjalne zagrożenie. Wobec tego maleją szanse, że to właśnie on będzie pracował na Santiago Bernabeu.