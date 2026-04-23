Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Przed nami bardzo interesujący pojedynek w ramach 30. serii gier. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego niezwykle ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 24 kwietnia o godzinie 20:30.

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, typy i przewidywania

Wisła Kraków podejmie Puszczę Niepołomice w ramach 30. kolejki Betclic 1. Ligi. Oba zespoły liczą się w walce o awans, co dodatkowo podnosi rangę tego spotkania. Ekipa Białej Gwiazdy z dorobkiem 58 punktów przewodzi tabeli, dlatego celuje w bezpośrednią promocję do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei drużyna Żubrów, mająca na koncie 41 oczek i zajmująca 9. pozycję w stawce, nadal pozostaje w grze o miejsca barażowe. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 24 kwietnia o godzinie 20:30.

W tym spotkaniu stawiam na wygraną Wisły Kraków. Zespół Białej Gwiazdy będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony przed własną publicznością. Mój typ: zwycięstwo Wisły.

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy sytuacja kadrowa jest trudna – zabraknie Angela Rodado, Juliusa Ertlthalera, Marka Carbo, Kacpra Skrobańskiego, Bartosza Jarocha, Bartosza Talara, Wiktora Biedrzyckiego oraz Alana Urygi. W drużynie gości także będą pewne braki, ponieważ w zbliżającym się pojedynku na pewno nie obejrzymy Jakuba Steca i Olafa Korczakowskiego.

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w dwóch poprzednich kolejkach ligowych dwukrotnie remisowała – 1:1 z Ruchem Chorzów oraz 1:1 z Polonią Bytom. Z kolei Puszcza Niepołomice w tym czasie odniosła zwycięstwo 2:1 nad wspomnianą już Polonią Bytom, ale przegrała 0:1 z Odrą Opole. Ostatnie wyniki pokazują, że obie drużyny podobnie punktują.

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, historia

Bezpośrednia rywalizacja Wisły Kraków z Puszczą Niepołomice w ostatnim czasie układa się korzystniej dla zespołu Żółto-Zielonych. W pięciu poprzednich spotkaniach ekipa Żubrów odniosła bowiem aż trzy zwycięstwa, drużyna Białej Gwiazdy wygrała tylko raz, a jeden pojedynek między tymi klubami zakończyło się remisem.

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Wisły Kraków wynosi około 1.50, typ na zwycięstwo Puszczy Niepołomice to mniej więcej 5.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.

Wisła Kraków Puszcza Niepołomice 1.50 4.00 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2026 19:53

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Wisła: Letkiewicz – Giger, Kutwa, Colley, Lelieveld – Duda, Igbekeme – Bozić, Ertlthaler, Kuziemka – Frederico Duarte

Puszcza: Perchel – Barczak, Stępień, Sołowiej, Przybyłko – Piekarski, Walski – Iwao, Hajda, Cholewiak – Amarildo Gjoni

Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

Niezwykle interesująco zapowiadający się pojedynek między Wisłą Kraków a Puszczą Niepołomice oczywiście będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 30. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, czyli 24 marca, o godzinie 20:30.

