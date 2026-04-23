Wisła Kraków poinformowała o nowej umowie dla Rafała Mikulca. Obrońca związał się z klubem do czerwca 2027 roku. W miniony weekend wrócił do gry po bardzo długiej przerwie.

Mikulec na dłużej w Wiśle. Klub przedłużył z nim umowę

Wisła Kraków jest bliska awansu do Ekstraklasy. Wciąż sobie go nie zapewniła, ale w klubie powoli przygotowują się do gry w elicie. Nie ulega wątpliwościom, że Biała Gwiazda musi aktywnie działać na rynku transferowym, tak aby odpowiednio się wzmocnić i uniknąć walki o utrzymanie. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość wielu zawodników, którym umowy wygasają wraz z końcem czerwca. W czwartek krakowski klub wyjaśnił, co dalej z Rafałem Mikulcem.

Defensor przez wiele miesięcy pozostawał poza grą. Podczas zeszłorocznych baraży z Miedzią Legnica doznał poważnej kontuzji, a dla pierwszej drużyny zagrał dopiero w niedzielę przeciwko Ruchowi Chorzów. Na boisku zameldował się w okolicach 60. minuty i pokazał z dobrej strony.

Wisła postanowiła nagrodzić Mikulca za jego determinację, a także docenić dotychczasowy poziom sportowy. Zostanie on w klubie przynajmniej do końca sezonu 2026/2027. Jego umowa została przedłużona.

Determinacja, zaangażowanie i waleczność – z tym wartościami idziemy dalej, bo Rafał Mikulec zostaje w Wiśle Kraków na dłużej, a jego nowa umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Dobrze, że zostajesz, Rafał. Walczymy razem 👊 pic.twitter.com/g8uAD4Ufss — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) April 23, 2026

Mikulec gra dla Wisły Kraków od lipca 2024 roku. Podczas debiutanckiego sezonu był jednym z najlepszych zawodników w całej drużynie. Jego karierę mocno wyhamowała kontuzja, ale teraz jest już do dyspozycji trenera i może przygotowywać się do prawdopodobnej gry w Ekstraklasie.