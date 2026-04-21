Cichy ruch Śląska Wrocław może mieć duże znaczenie

Śląsk Wrocław stawia na młodzież i zabezpiecza przyszłość jednego ze swoich najbardziej obiecujących wychowanków, wiążąc go długoterminową umową z pierwszym zespołem.

Dorian Markowski na dłużej w klubie z Wrocławia

Śląsk Wrocław kontynuuje budowę kadry w oparciu o młodych zawodników i oficjalnie potwierdził, że 18-letni Dorian Markowski podpisał nowy kontrakt z klubem. Umowa wychowanka WKS-u będzie obowiązywać do końca sezonu 2027/2028, a dodatkowo zawiera opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Informację przekazało biuro prasowe klubu.

Decyzja o przedłużeniu współpracy z młodym piłkarzem wpisuje się w strategię ekipy z Betclic 1. Ligi, który w ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie na rozwój zawodników szkolonych w klubowej akademii. Markowski uchodzi za jeden z ciekawszych talentów w swoim roczniku. Jest jednocześnie regularnie monitorowany przez sztab szkoleniowy pierwszej drużyny.

Dla samego zawodnika to ważny krok w rozwoju kariery i sygnał zaufania ze strony klubu. Tymczasem długoterminowy kontrakt daje mu stabilizację, ale jednocześnie stawia przed nim nowe wyzwania związane z rywalizacją o miejsce w składzie i dalszym podnoszeniem poziomu sportowego.

Śląsk liczy, że Markowski w kolejnych sezonach będzie stopniowo wprowadzany do seniorskiej piłki i stanie się realnym wzmocnieniem zespołu. Klub konsekwentnie inwestuje w młodych graczy, traktując ich jako fundament przyszłych sukcesów.

Nowa umowa to także sygnał dla innych młodych zawodników w strukturach WKS-u, że dobra postawa i systematyczna praca mogą prowadzić do długofalowej współpracy z pierwszą drużyną. W klubie podkreśla się, że to kolejny krok w budowaniu stabilnego i perspektywicznego projektu sportowego.