PKO BP Ekstraklasa rusza z planem. Terminarz zapowiada duże emocje

PKO BP Ekstraklasa ogłosiła ramowy terminarz sezonu 2026/27. Ten rozpocznie się pod koniec lipca, a zakończy w maju 2027 roku, uwzględniając grę konkretnych ekip w Europie.

PKO BP Ekstraklasa gotowa. Ramowy terminarz ujawniony

PKO BP Ekstraklasa przedstawiła szczegóły kalendarza na sezon 2026/27. Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej, rozgrywki rozpoczną się w weekend 24-26 lipca 2026 roku, a ostatnia, 34. kolejka zaplanowana została na 22 maja 2027 roku.

Nowy sezon będzie szczególny ze względu na udział aż pięciu polskich drużyn w europejskich pucharach, co stanowi wyzwanie organizacyjne. Dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA, Marcin Stefański, podkreślił, że terminarz był przygotowywany z dużym wyprzedzeniem i w konsultacji z klubami, aby jak najlepiej pogodzić rozgrywki krajowe z międzynarodowymi.

– Nowy sezon przyniesie nowe wyzwania, zwłaszcza że po raz pierwszy aż pięć drużyn rywalizuje w europejskich pucharach. Z jednej strony zapowiada to ogromne emocje dla kibiców, z drugiej stanowi poważne wyzwanie logistyczne. Jesteśmy jednak na nie przygotowani. Pracowaliśmy nad szczegółami od dłuższego czasu, konsultując z klubami najważniejsze rozwiązania – przekazał przedstawiciel rozgrywek.

Jesienią rozegranych zostanie 18 kolejek, natomiast wiosną 16. Sezon ruszy zaledwie kilka dni po finale mistrzostw świata, a zimowa przerwa potrwa od połowy grudnia do końca stycznia. W kalendarzu przewidziano również terminy rezerwowe na wypadek przełożonych spotkań, szczególnie w kontekście występów polskich zespołów w Europie.

Zgodnie z informacjami z oficjalnej strony internetowej PKO BP Ekstraklasy, kluby biorące udział w eliminacjach europejskich pucharów będą mogły przełożyć dwa mecze ligowe. Środkowe dni tygodnia pozostaną zarezerwowane dla rozgrywek międzynarodowych i Pucharu Polski.