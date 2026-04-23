FC Barcelona wciąż nie podjęła decyzji ws. wykupu Marcusa Rashforda. A wychowanek Manchesteru United staje się łakomym kąskiem na rynku. Anglik wzbudza zainteresowanie Newcastle United - donosi "Express".

Marcus Rashford na liście życzeń Newcastle United

FC Barcelona wciąż jest związana wypożyczeniem Marcusa Rashforda. Duma Katalonii chwali sobie Anglika, ale nie wykonała jeszcze konkretnych ruchów w kierunku jego wykupu z Manchesteru United. Duma Katalonii musi się spieszyć, ponieważ napastnik wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku. Serwis „Express” poinformował, że wychowanek Czerwonych Diabłów trafił na listę życzeń Newcastle United.

Rosnące zainteresowanie Marcusa Rashfordem sprawia duży kłopot FC Barcelonie. Zespół z St. James’s Park nieprzypadkowo zaczął obserwować Anglika. Reprezentant Synów Albionu miałby zastąpić w klubie Anthony’ego Gordona. Gwiazdor Srok ma latem przenieść się do Bayernu Monachium. Wychowanek Manchesteru United zatem miałby wejść w jego buty, ale angielski klub jeszcze wstrzymuje się z konkretnymi ruchami.

Newcastle United i FC Barcelona nie są jedynymi potencjalnymi kierunkami dla Marcusa Rashforda. Manchester United, który już skreślił swojego wychowanka, może wkrótce otrzymać oferty od dwóch innych wielkich klubów. A mowa o Paris Saint-Germain i AC Milanie. Walka o transfer Anglika zaczęła nabierać wysokiego tempa.

Marcus Rashford w obecnym sezonie rozegrał 44 spotkania w koszulce FC Barcelony. Anglik strzelił 12 goli, a także zaliczył 13 asyst.