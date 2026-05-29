Pululu może zostać w PKO Ekstraklasie?! „Oferta kwestią czasu”

Wieczysta Kraków w przypadku wygrania baraży i awansu do PKO Ekstraklasy może złożyć ofertę za Afimico Pululu. Według informacji "TVP Sport" to tylko kwestia czasu.

Afimico Pululu

Wieczysta gotowa ruszyć po Pululu

Wieczysta Kraków jest coraz bliżej sensacyjnego awansu do PKO Ekstraklasy. Dla wszystkich byłoby to spore zaskoczenie, bowiem jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że będą oni wycofywać się z rozgrywek Betclic 1. ligi. I choć nadal nie jest pewna przyszłość klubu, którego właścicielem jest Wojciech Kwiecień, to najpewniej to właśnie oni, a nie Chrobry Głogów, są faworytem finałowego starcia w barażach.

Jeśli więc Wieczysta awansowałaby do PKO Ekstraklasy i przystąpiła do rozgrywek, co obecnie wydaje się najbardziej realną opcją, w klubie znów może dojść do wielkich wzmocnień. Według informacji przekazanych przez Mateusza Migę ze „sport.tvp.pl”, na radarze Wieczystej jest m.in. Afimico Pululu. Były już gwiazdor Jagiellonii szuka sobie nowego klubu i jak czytamy na wspomnianych łamach, tylko kwestią czasu byłaby oferta dla napastnika. Poza tym ekipa spod Wawela interesuje się byłymi reprezentantami Polski.

Afimico Pululu w tym sezonie rozegrał w sumie 47 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował osiem asyst. Łącznie w barwach Jagiellonii Białystok ten 27-letni napastnik z Demokratycznej Republiki Kongo zdobył 56 bramek i zaliczył 17 ostatnich podań w 134 występach. Jego wartość według serwisu „Transfermarkt” to 4 miliony euro.

