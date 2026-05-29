Królewski nie ma wątpliwości. Temu klubowi życzy awansu do Ekstraklasy

Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Jarosław Królewski nie kryje się z tym, komu kibicuje. Właściciel Wisły życzy awansu drugiej z krakowskich drużyn.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków wywalczyła bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej zagrać może jeszcze jeden zespół ze stolicy Małopolski. W finale tegorocznych baraży wystąpi Wieczysta Kraków, która rozgrywa mecze na stadionie Synerise Arena. Jeśli uda im się awansować, to w przyszłym sezonie domowe spotkania również będą grać na obiekcie Białej Gwiazdy.

W finale baraży o awans do Ekstraklasy zmierzą się z Chrobrym Głogów. Jarosław Królewski w mediach społecznościowych nie ukrywał komu będzie kibicować w niedzielnym starciu. Właściciel Wisły trzyma kciuki za drużynę zza miedzy, czyli Wieczystą Kraków.

– Oczywistym jest, że obowiązkiem krakowskim jest odwiedzić stadion w niedzielę o 20:45 i kibicować Wieczystej Kraków w drodze do Ekstraklasy. Zero Dyskusji. Mimo że Chrobry Głogów to sympatyczna drużyna. Ja się wybieram – napisał Jarosław Królewski.

Na papierze minimalnym faworytem wydaje się Wieczysta. Podopieczni Kazimierza Moskala zajęli również wyższe miejsce w tabeli, wyprzedzając Chrobrego o dwa punkty. Bezpośrednie mecze wypadają na korzyść krakowskiego klubu. W Głogowie wygrała Wieczysta (2:1), a w Krakowie padł remis (1:1). Co ciekawe, żaden z zespołów nigdy nie grał w Ekstraklasie. Finałowe starcie odbędzie się w niedzielę (31 maja) o godzinie 20:45.