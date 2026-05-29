Pietuszewski z nową wyceną. Kolejny wzrost w ostatnich miesiącach

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski z kolejnym wzrostem wartości

Oskar Pietuszewski notuje ostatnio bardzo dobre miesiące i aż szkoda, że sezon 2025/26 dobiegł już do końca, bo z pewnością były to najlepsze i przełomowe rozgrywki dla skrzydłowego FC Porto. To właśnie po przenosinach do Portugalii zrobiło się o nim szczególnie głośno. Dobra forma i gra nie mogła umknąć uwadze ekspertów oraz kibiców, ale także skautów innych, jeszcze mocniejszych klubów. Dlatego też Porto przedłużyło już kontrakt Polaka.

Niemniej rozwój Pietuszewskiego widać po wielu parametrach, a jednym z nich jest wartość, którą prezentuje i regularnie aktualizuje serwis „Transfermarkt”. Według najnowszej wyceny, Oskar Pietuszewski wart jest już 25 milionów euro. To wzrost o pięć milionów względem poprzedniej wartości. Co ważne, skrzydłowy dzięki tej aktualizacji został drugim najwyżej wycenianym zawodnikiem z Polski. Pierwszy jest Jakub Kiwior, wart 35 milionów euro.

Oskar Pietuszewski w minionym już sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował sześć asyst. Dla FC Porto ten 18-letni zawodnik wystąpił już blisko 20 razy i trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców. Dwukrotny reprezentant Polski ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2031 roku.

