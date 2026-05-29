Barcelona zaoferowała 100 milionów za Alvareza. Atletico zdecydowało

Atletico Madryt nie zaakceptuje oferty 100 milionów euro od Barcelony za Juliana Alvareza. Dlatego Duma Katalonii gotowa jest wrócić z kolejną propozycją, o czym donosi Fabrizio Romano.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico nie zaakceptuje 100 milionów za Alvareza

Barcelona w tym okienku transferowym może rozbić bank. Duma Katalonii ma bowiem spore potrzeby, a do tego ostatnio również możliwości uległy poprawie. Dlatego też udaje się już finalizować sprowadzenie Anthony’ego Gordona z Newcastle United. To jednak nie koniec, gdyż w ostatnim czasie powrócił głośny temat następcy Roberta Lewandowskiego.

Wiadomo bowiem, że Barcelona złożyła właśnie ofertę transferu wynoszącą 100 milionów euro za Juliana Alvareza. Pozyskanie właśnie tego napastnika jest głównym celem działaczy z Katalonii. Okazuje się jednak, że nie będzie tak łatwo. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Atletico Madryt nie zaakceptuje propozycji Barcelony. To oznacza, że Blaugrana będzie musiała wrócić z podwyższoną ofertą i to zamierza zrobić,

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk wystąpił 106 razy i w tym czasie blisko 50-krotnie wpisał się na listę strzelców. W przeszłości reprezentował on także barwy Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 90 milionów euro. Jego aktualna umowa z klubem wygasa latem 2030 roku.

Zobacz także: „Lewandowski nie jest złym wyborem”. Legenda chce go w gigancie Premier League