Kto zagra o awans do PKO BP Ekstraklasy? Oto finałowa para baraży

22:28, 28. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Decydujące spotkanie odbędzie się w niedzielę (31 maja). Gospodarzem będzie drużyna Kazimierza Moskala.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: PKO BP Ekstraklasa

Na polskim podwórku pozostał do rozegrania jeszcze tylko jeden mecz w sezonie 2025/2026. O ostatnie miejsce w przyszłej kampanii PKO BP Ekstraklasy powalczą dwie drużyny. W czwartek (28 maja) odbyły się półfinały baraży o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wzięły w nich udział: Polonia Warszawa, Wieczysta Kraków, ŁKS Łódź oraz Chrobry Głogów.

Czwartek z Betclic 1. Ligą rozpoczął mecz w Głogowie, gdzie kibice obejrzeli dogrywkę i rzuty karne. Finalnie więcej szczęścia w serii jedenastek miał Chrobry, który pokonał łódzki klub, awansując do wielkiego finału. W drugim starciu również nie brakowało emocji. Wieczysta, grając całą drugą połowę w osłabieniu, była w stanie pokonać Polonię (3:2) i awansowała do finału.

Finałowa para baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy to Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów. Zgodnie z regulaminem rozgrywek Betclic 1. Ligi gospodarzem finałowego starcia będzie drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli ligowej. Podopieczni Kazimierza Moskala byli na 3. miejscu, a ekipa Łukasza Becceli ukończyła ligę na 4. miejscu. Spotkanie odbędzie się więc w Krakowie na Synerise Arena.

Mecz rozpocznie się w niedzielę (31 maja) o godzinie 20:45. Transmisję przeprowadzi oczywiście TVP Sport. Wcześniej do Ekstraklasy bezpośredni awans wywalczyła Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław. Z elity spadła Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica.

