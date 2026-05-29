Barcelona ma problem! Wielki transfer stanął w miejscu

16:08, 29. maja 2026
Źródło: A Bola

FC Barcelona interesuje się Bernardo Silvą. Transfer byłego gwiazdora Manchesteru City stanął pod znakiem zapytania. Portugalczyk nie jest przekonany do przeprowadzki na Camp Nou - informuje "A Bola".

Na zdjęciu: Hansi Flick

Bernardo Silva nie mówi „tak” FC Barcelonie

FC Barcelona myśli już o najbliższych wzmocnieniach, których może dokonać w nadchodzącym letnim okienku transferowym. O krok od przeprowadzki na Camp Nou jest już Anthony Gordon. Od wielu tygodni w obozie Dumy Katalonii mówi się o Bernardo Silvie. Tymczasem serwis „A Bola” zdradza, że były gwiazdor Manchesteru City niechętnie podchodzi do możliwości gry w Blaugranie.

Wiele na to wskazywało, że FC Barcelona jest już praktycznie dogadana z Bernardo Silvą. Wspominały o tym ostatnio media. Jednak portugalska prasa nie podchodzi do całej sprawy optymistycznie. Duma Katalonii nie jest wymarzonym klubem dla doświadczonego pomocnika i wychodzi na to, że zawodnik chciałby spróbować sił w innym zespole.

Warto zaznaczyć, że FC Barcelona nie jest jedynym zespołem zainteresowanym Bernardo Silvą. Reprezentant Portugalii jest także łączony z Juventusem. To Stara Dama była wcześniej na pole position do pozyskania byłego gwiazdora Manchesteru City, ale później do walki o transfer włączyli się właśnie mistrzowie Hiszpanii.

Bernardo Silva w minionym sezonie rozegrał 53 spotkania w koszulce Manchesteru City. Portugalski pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.

