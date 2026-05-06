Wisła Kraków i głośne nazwisko. Królewski rozwiał wątpliwości

12:40, 6. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Wisła Kraków pojawiała się w mediach w kontekście spekulacji dotyczących zmian na ławce trenerskiej. Jarosław Królewski postanowił jasno odnieść się do medialnych doniesień.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków i temat trenera. Jedno zdanie kończy dyskusję

Wisła Kraków była łączona jest z potencjalnymi roszadami szkoleniowymi, a w przestrzeni medialnej pojawiło się nazwisko Macieja Skorży. Do tych informacji odniósł się prezes klubu.

– Nie będę ukrywał, że w przeszłości starałem się namówić trenera Skorżę, żeby do nas dołączył. Niestety, wtedy nie mieliśmy możliwości, żeby go zatrudnić. Ze względu na finanse i miejsce, w którym był, plan, który miał. To wybitny specjalista, osiągnął w życiu bardzo wiele. Nie ma jednak planu, by pracę oferować trenerowi Skorży i myślę, że nie będzie – powiedział Jarosław Królewski na kanale Meczyków.

Wypowiedź prezesa jednoznacznie wskazuje, że chociaż w przeszłości klub z Krakowa była zainteresowany współpracą z doświadczonym szkoleniowcem, to obecnie temat jego zatrudnienia nie jest rozważany. Królewski podkreślił zarówno wcześniejsze próby nawiązania współpracy, jak i obecne realia, które wykluczają taki ruch.

Słowa prezesa rozwiewają wątpliwości kibiców, którzy w ostatnich dniach zastanawiali się nad możliwym powrotem głośnego nazwiska do polskiej piłki w kontekście klubu z Synerise Areny Kraków. Jednocześnie pokazują, że klub konsekwentnie realizuje własną strategię i nie planuje zmian na ławce trenerskiej związanych z tym nazwiskiem.

