Gigant zapytał o transfer Mbappe. Anglicy szykują hitowy ruch

Przyszłość Kyliana Mbappe w Realu Madryt niespodziewanie stała się tematem medialnych spekulacji. Według Fichajes.net sytuację Francuza bada Liverpool, który może przygotowywać hitowy ruch transferowy.

Liverpool obserwuje sytuację Mbappe

Jeszcze niedawno wydawało się, że Kylian Mbappe będzie twarzą nowej ery Realu Madryt. Tymczasem po rozczarowującym sezonie wokół reprezentanta Francji pojawia się coraz więcej znaków zapytania.

Według Fichajes.net Liverpool ponownie zainteresował się możliwością sprowadzenia gwiazdy Realu. Klub z Anfield już wcześniej miał Mbappe na swojej liście życzeń, a teraz ponownie złożył zapytanie w sprawie potencjalnego transferu. The Reds szukają wielkiego nazwiska, które mogłoby stać się liderem ofensywy po odejściu Mohameda Salaha.

Real Madryt zakończył rozgrywki bez najważniejszych trofeów, a część kibiców i mediów zaczęła krytykować francuskiego napastnika. Dodatkowe kontrowersje miała wywołać decyzja zawodnika o rozpoczęciu urlopu w momencie, gdy część drużyny nadal rywalizowała. Według hiszpańskich doniesień nie zostało to dobrze odebrane wewnątrz klubu. Coraz częściej pojawiają się więc pytania o przyszłość Mbappe i jego dalszą rolę na Santiago Bernabeu.

Liverpool ma monitorować sytuację, ale ewentualna operacja pozostaje niezwykle skomplikowana. Problemem byłyby zarówno gigantyczne koszty transferu, jak i kontrakt samego piłkarza.

Z doniesień Fabrizio Romano wynika jednak, że pozycja Mbappe w Madrycie jest nienaruszona. Według dziennikarza, który jest znacznie bardziej wiarygodnym źródłem, Francuz rozegra przyszły sezon w barwach klubu z Bernabeu.