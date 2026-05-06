Real Madryt wskazał następcę Viniciusa Juniora, jeśli nie przedłuży kontraktu

11:31, 6. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło:  Fichajes

Real Madryt wybrał potencjalnego następcę Viniciusa Juniora, jeśli ten nie przedłuży kontraktu. Z informacji serwisu FIchajes wynika, że Królewscy przymierzają się do transferu Kenana Yildiza.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Yildiz może zastąpić Viniciusa Juniora w Realu Madryt

Real Madryt od kilku miesięcy prowadzi monotonne i wyczerpujące negocjacje z otoczeniem Viniciusa Juniora. Przypomnijmy, że kontrakt piłkarza wygasa w połowie 2027 roku. Istnieje poważne zagrożenie, że Królewscy stracą go na zasadzie wolnego transferu. Innym rozwiązaniem może być sprzedaż zawodnika w trakcie nadchodzącego okna transferowego.

Obie strony chciałyby kontynuować współpracę, ale nie potrafią się dogadać. Vinicius oczekuje 30 mln euro rocznie, a Real Madryt proponuje znacznie mniej. Z najnowszych informacji wynika, że w stolicy mają dość i rozglądają się za potencjalnym następcą.

Fichajes przekonuje, że Real Madryt wskazał następcę Viniciusa Juniora, jeśli nie przedłuży kontraktu. Ma nim zostać Kenan Yildiz, a więc jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. Turek zachwyca w barwach Juventusu, więc nic dziewnego, że Florentino Perez zwrócił na niego uwagę. Stara Dama uważa go za nietykalnego, ale przedstawiciele Los Blancos wierzą, że ewentualna propozycja o wartości 100 milionów euro może przekonać ich do zmiany zdania.

Yildiz jest pod uważną obserwacją Realu Madryt. Prezydent klubu śledzi każdy mecz reprezentanta Turcji. Gdy wyjaśni się przyszłość Viniciusa i nie będzie ona na korzyść Hiszpanów, można spodziewać się, że Perez przejdzie do ofensywy ws. pozyskania 21-latka. Trzeba jednak pamiętać, że na ten moment powyższe informacje łączące tureckiego piłkarza z Realem to niepotwierdzone plotki.

