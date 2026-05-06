FC Barcelona w trudnym położeniu. Flick szuka ratunku przed hitem

11:38, 6. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Nacional

FC Barcelona staje przed jednym z najważniejszych meczów sezonu. Absencje w ataku zmuszają Hansiego Flicka do trudnych decyzji przed starciem z Realem Madryt, sugeruje El Nacional.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

El Clasico i Rashford. Moment prawdy dla angielskiego napastnika

FC Barcelona przygotowuje się do kluczowego starcia z Realem Madryt w El Clasico w ramach La Liga, które może mieć decydujący wpływ na losy mistrzostwa La Ligi. Jak podaje El Nacional, trener Hansi Flick musi zmierzyć się z poważnymi problemami kadrowymi w ofensywie, ponieważ w meczu zabraknie przede wszystkim Lamine Yamala.

W tej sytuacji największa szansa na pokazanie się spada na Marcusa Rashforda. Anglik jest wypożyczony do Barcelony i znajduje się w kluczowym momencie swojej przyszłości. Według różnych spekulacji jego umowa zawiera opcję wykupu opiewającą na mniej więcej 30 milionów euro, a występ w tak prestiżowym meczu może mieć decydujące znaczenie dla dalszych decyzji klubu.

El Clasico to jednak nie tylko walka o trzy punkty, ale potencjalnie mecz, który może przesądzić o tytule mistrzowskim. Brak dwóch podstawowych skrzydłowych zmusza trenera Blaugrany do eksperymentów i szukania zawodnika, który będzie w stanie przejąć odpowiedzialność w ofensywie i zrobić różnicę w najważniejszych momentach.

Tym samym dla Rashforda to wyjątkowa okazja, ponieważ jego dotychczasowe występy w Barcelonie były nierówne. Chociaż nie brakowało w nich momentów wysokiej jakości. Teraz jednak presja jest maksymalna, a oczekiwania ogromne, ponieważ mecz tej rangi nie wybacza błędów.

Spotkanie z Realem może więc zdefiniować nie tylko końcówkę sezonu Barcelony, ale również przyszłość angielskiego napastnika w klubie. Występ w El Clasico może przesądzić, czy pozostanie on częścią długofalowego projektu, czy też wróci do roli tymczasowego rozwiązania.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości