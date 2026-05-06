FC Barcelona w trudnym położeniu. Flick szuka ratunku przed hitem

FC Barcelona staje przed jednym z najważniejszych meczów sezonu. Absencje w ataku zmuszają Hansiego Flicka do trudnych decyzji przed starciem z Realem Madryt, sugeruje El Nacional.

El Clasico i Rashford. Moment prawdy dla angielskiego napastnika

FC Barcelona przygotowuje się do kluczowego starcia z Realem Madryt w El Clasico w ramach La Liga, które może mieć decydujący wpływ na losy mistrzostwa La Ligi. Jak podaje El Nacional, trener Hansi Flick musi zmierzyć się z poważnymi problemami kadrowymi w ofensywie, ponieważ w meczu zabraknie przede wszystkim Lamine Yamala.

W tej sytuacji największa szansa na pokazanie się spada na Marcusa Rashforda. Anglik jest wypożyczony do Barcelony i znajduje się w kluczowym momencie swojej przyszłości. Według różnych spekulacji jego umowa zawiera opcję wykupu opiewającą na mniej więcej 30 milionów euro, a występ w tak prestiżowym meczu może mieć decydujące znaczenie dla dalszych decyzji klubu.

El Clasico to jednak nie tylko walka o trzy punkty, ale potencjalnie mecz, który może przesądzić o tytule mistrzowskim. Brak dwóch podstawowych skrzydłowych zmusza trenera Blaugrany do eksperymentów i szukania zawodnika, który będzie w stanie przejąć odpowiedzialność w ofensywie i zrobić różnicę w najważniejszych momentach.

Tym samym dla Rashforda to wyjątkowa okazja, ponieważ jego dotychczasowe występy w Barcelonie były nierówne. Chociaż nie brakowało w nich momentów wysokiej jakości. Teraz jednak presja jest maksymalna, a oczekiwania ogromne, ponieważ mecz tej rangi nie wybacza błędów.

Spotkanie z Realem może więc zdefiniować nie tylko końcówkę sezonu Barcelony, ale również przyszłość angielskiego napastnika w klubie. Występ w El Clasico może przesądzić, czy pozostanie on częścią długofalowego projektu, czy też wróci do roli tymczasowego rozwiązania.