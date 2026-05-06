Media: Legendarny włoski trener faworytem do objęcia Realu Madryt

Real Madryt wciąż analizuje kandydatury na nowego szkoleniowca. Według Ok Diario coraz mocniejszą pozycję w wyścigu o posadę na Santiago Bernabeu ma Massimiliano Allegri.

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Allegri wyrasta na faworyta

W Madrycie trwa proces wyboru nowego trenera po rozczarowującym sezonie. Klub szuka szkoleniowca, który nie tylko poprawi wyniki sportowe, ale również zapanuje nad szatnią pełną gwiazd.

Według doniesień OkDiario właśnie dlatego tak wysoko oceniana jest kandydatura Massimiliano Allegriego. Włoch przez lata wypracował sobie opinię trenera świetnie radzącego sobie z presją i zarządzaniem dużymi osobowościami. Źródło podaje również, że Włoch byłby gotowy natychmiast opuścić Milan, gdyby Real Madryt złożył mu konkretną propozycję.

Real docenia doświadczenie Włocha

Dorobek Allegriego robi wrażenie. W trakcie kariery zdobył sześć mistrzostw Włoch, pięć krajowych pucharów oraz trzy Superpuchary Włoch. Regularnie rywalizował też na najwyższym europejskim poziomie. Właśnie doświadczenie i umiejętność utrzymywania kontroli nad zespołem mają być kluczowymi argumentami przemawiającymi za jego zatrudnieniem.

Dodatkowo pozytywnie o włoskim trenerze wypowiedział się Leonardo Bonucci. Były obrońca Juventusu stwierdził, że Allegri idealnie pasowałby do środowiska Realu Madryt i potrafi funkcjonować w meczach o najwyższą stawkę.

Allegri ma być obecnie bardzo mocnym kandydatem, ale Real nadal analizuje także inne opcje. Według medialnych doniesień na liście życzeń pozostają między innymi Enzo Maresca oraz Julian Nagelsmann.