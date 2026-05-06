Legia planuje transfery, ale budżet jest ograniczony. Oto pozycje do wzmocnienia

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa skupi się na darmowych transferach i wypożyczeniach

Legia Warszawa w najbliższym czasie powinna oficjalnie zapewnić sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Oznacza to, że w klubie mogą skupić się na planowaniu przyszłości. Jedną z najważniejszych kwestii będzie zbudowanie składu na miarę walki o mistrzostwo Polski. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ wygląda na to, że pion sportowy odpowiedzialny za wzmocnienia będzie pracował z ograniczonym budżetem. O szczegółowych planach, a także środkach przeznaczonych na wzmocnienia napisał Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Jego zdaniem Legia będzie szukać aż siedmiu nowych zawodników. Chodzi m.in. o środkowych obrońców, pomocników, skrzydłowych oraz napastnika. Najmniej palące pozycje do wzmocnień to wahadła oraz bramkarz, tam raczej nie należy spodziewać się większych ruchów.

Miniony sezon nie był udany dla Legii nie tylko sportowo, ale również pod względem finansowym. W nadchodzące lato Wojskowi będą się skupiać na transferach bezgotówkowych oraz wypożyczeniach. Zmniejszeniu uległ również budżet płacowy. Z rozpiski serwisu Meczyki.pl wynika, że warunki kontraktowe dla piłkarzy z kategorii A oszacowano na 200-320 tys. euro rocznie. Kolejne kategorie to przedział 120-200 tys. euro rocznie oraz 50-120 tys. euro rocznie. Co ciekawe, Legia szuka piłkarzy w przedziale wiekowym 20-28 z europejskim paszportem.