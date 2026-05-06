Wisła Kraków reaguje na burzę. Królewski postawił sprawę jasno

10:39, 6. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Jarosław Królewski (X)

Wisła Kraków ponownie znalazła się w centrum medialnych spekulacji po doniesieniach o możliwych zmianach w Wieczystej Kraków. Na wieści Goal.pl zareagował Jarosław Królewski.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków i gorący temat. Prezes nie pozostawił złudzeń

Wisła Kraków żyje dzisiaj doniesieniami dotyczącymi przyszłości Wieczystej Kraków, które mogą mieć wpływ także na układ sił w krakowskiej piłce. Według nieoficjalnych informacji klub finansowany przez Wojciecha Kwietnia miałby przejść radykalne zmiany, łącznie z możliwym rozpoczęciem kolejnego sezonu nawet na poziomie Betclic 4. Ligi, niezależnie od wyniku sportowego.

W tle tych doniesień pojawia się także wątek potencjalnego zaangażowania znanego biznesmena w Wisłę, co od dawna jest przedmiotem spekulacji. Właśnie w tym kontekście głos zabrał prezes Białej Gwiazdy – Jarosław Królewski, który odniósł się do sytuacji za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

„W związku z tym, że od rana mi się telefon grzeje, pragnę dodać, że tekst poniżej aktualny i w zasadzie to wszystko co mogę napisać bo już mnie głowa boli” – napisał prezes Wisły we wpisie na platformie X.

Królewski podkreślił również kierunek działań klubu. „Zwiększam swoje zaangażowanie w Wisłę Kraków, bo po prostu ten projekt się świetnie rozwija. Nie ma tu wielkiej filozofii – kosztowało to wiele pracy i przejście trudnych momentów, ale uważam, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji kolejnych ciekawych wyzwań – uzupełnił szef klubu.

Królewski jednocześnie jasno zaznaczył swoje stanowisko wobec doniesień o innych zespołach. „Serio nie oznaczajcie mnie, nie będę komentował sytuacji w innych klubach. Serdeczności na dzień” – podsumował prezes.

Tymczasem już w piątek Wisła rozegra klejne spotkanie ligowe. W ramach 32. kolejki Betclic 2. Ligi zmierzy się w roli gospodarza z Chrobrym Głogów. W tym starciu ekipa Mariusza Jopa może przypieczętować swój awans do PKO BP Ekstraklasy.

