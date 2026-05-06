Wieczysta Kraków na rozdrożu. System baraży pod lupą

11:17, 6. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / PZPN

Wieczysta Kraków może stanąć przed jednym z najbardziej zaskakujących zwrotów akcji w swojej historii. Nieoficjalne doniesienia z Krakowa wywołują ogromne poruszenie.

fot. Konrad Swierad / Alamy Live News Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Kraków w ogniu spekulacji. Wieczysta na zakręcie

Wieczysta Kraków ponownie znajduje się w centrum medialnych spekulacji dotyczących swojej przyszłości sportowej i organizacyjnej. Jak wynika z nieoficjalnych informacji Goal.pl, klub wspierany przez Wojciecha Kwietnia może przejść radykalną zmianę strategii. Mimo że sportowo znajduje się na progu walki o najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. W tle pojawiają się doniesienia o możliwym wycofaniu się sponsora z dotychczasowego modelu funkcjonowania klubu.

Według wskazanych wieści miało dojść już do spotkania z zawodnikami, podczas którego przekazano im zaskakujące scenariusze dotyczące przyszłości. Jednym z nich jest rozpoczęcie kolejnego sezonu nawet w 4. Lidze, niezależnie od wyniku sportowego i ewentualnego awansu. Oznaczałoby to całkowite odejście od dotychczasowego projektu sportowego.

W takim wariancie zawodnicy mieliby otrzymać wybór między rozwiązaniem kontraktów a grą na niższym poziomie rozgrywkowym, przy jednoczesnym wypełnieniu zobowiązań finansowych przez klub wobec obecnych umów. Zmiany mogą dotyczyć również sztabu szkoleniowego, w tym trenera Kazimierza Moskala.

Baraże Betclic 1. Ligi po nowemu? Kto może naprawdę zyskać na zmianach

W szerszym kontekście pojawia się także wątek Wisły Kraków, której kibicem jest Kwiecień i z którą od dawna łączone są spekulacje o potencjalnym zaangażowaniu kapitałowym krakowskiego przedsiębiorcy.

Dodatkowo cała sytuacja nakłada się na złożone regulacje dotyczące rozgrywek. Według obowiązujących zasad PZPN, w przypadku braku licencji lub rezygnacji z awansu miejsce w wyższej lidze zajmuje kolejny zespół w tabeli, spełniający wymogi formalne.

Co istotne, w tym sezonie zmieniłby się również model baraży w Betclic 1. Lidze. Aktualnie finał o awans do PKO BP Ekstraklasy mógłby zostać rozegrany z udziałem czwartej drużyny po fazie zasadniczej, co stanowi istotną zmianę względem wcześniejszych założeń. Pierwotnie bowiem w półfinałach miały rywalizować 3. z 6. oraz 4. z 5. zespołem. Obecnie jednak system przewiduje inny układ drabinki, a sam finał baraży rozgrywany byłby pomiędzy 5. i 6. ekipą po rundzie zasadniczej, co znacząco zmienia układ sportowej rywalizacji i potencjalnych ścieżek awansu.

Na dzisiaj na trzeciej pozycji plasuje się Wieczysta, która o dwa punkty wyprzedza czwartego Chrobrego Głogów. Na kolejnych pozycjach znajdują się natomiast ŁKS i Ruch Chorzów.

