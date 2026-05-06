Jednak nie Barcelona. W tym klubie może zagrać Rashford

Marcus Rashford może opuścić FC Barceloną po zakończeniu wypożyczenia. Jak podaje Munod Deportivo, Anglik znalazł się w kręgu zainteresowań finalisty Ligi Mistrzów. Myśli o nim Arsenal.

Arsenal rozważa transfer Marcusa Rashforda

FC Barcelona latem tamtego roku szukała skrzydłowego, ale po kilku odmowach z rzędu, musieli zmienić plan. Zamiast transferu definitywnego wybrali wypożyczenie. Tymczasowo do zespołu dołączył Marcus Rashford, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Początek przygody Anglika w Katalonii był imponujący. Ostatnio gra słabiej, ale ogólna ocena i tak będzie pozytywna.

Rashford w Barcelonie wystąpił w 46 meczach, w których zdobył 13 goli i zaliczył 14 asyst. Wielkimi krokami zbliża się moment, w którym wypożyczenie dobiegnie końca. Co wtedy? Blaugrana może go wykupić, ale kwota 30 milionów euro stanowi pewne wyzwanie.

Przyszłość 28-latka stoi więc pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że w lipcu wróci do Manchesteru United, z którym ma ważny kontrakt. Nie oznacza to jednak, że pozostanie na Old Trafford. Czerwone Diabły nie zdecydowały jeszcze ws. przyszłości wychowanka. Dużo zależy od tego, kto będzie ich trenerem w przyszłym sezonie. Niepewność dot. kolejnego sezonu może wykorzystać inny klub z Anglii.

Mundo Deportivo informuje, że sytuacji Rashforda przygląda się Arsenal. Świeżo upieczony finalista Ligi Mistrzów jest zainteresowany pozyskaniem skrzydłowego. Warto dodać, że piłkarz może grać także jako napastnik, jeśli zajdzie taka potrzeba. To nie pierwszy raz, gdy Kanonierzy myślą o wychowanku Man United. W przeszłości również chcieli go sprowadzić, ale wybrał Aston Villę.