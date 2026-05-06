Angielski gigant wybrał Pietuszewskiego na następcę wielkiej gwiazdy

Oskar Pietuszewski bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę po transferze do Porto. Według TEAMtalk i „Record” młody skrzydłowy znalazł się na radarze Liverpoolu, który szuka wzmocnień na lewą stronę ataku.

Liverpool obserwuje Oskara Pietuszewskiego z Porto

Pietuszewski trafił do Porto z Jagiellonii Białystok w styczniu. Mimo że ma dopiero 17 lat, zdążył już zaznaczyć swoją obecność w pierwszym zespole portugalskiego giganta.

W 14 meczach ligi portugalskiej zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Najczęściej występuje na lewej stronie ofensywy, czyli tam, gdzie Liverpool może szukać dodatkowej jakości. The Reds nie pokryli odpowiednio tej pozycji po sprzedaży Luisa Diaza.

Według „Record” Anglicy uważnie śledzą rozwój zawodnika. W jego kontrakcie znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 52 milionów funtów. Trzeba przyznać, że nie jest to zaporowa cena dla najbogatszych klubów świata.

Oskar Pietuszewski porównywany do Luisa Diaza

Pietuszewski bywa porównywany stylem gry do Luisa Diaza. To istotne w kontekście Liverpoolu, bo Kolumbijczyk po odejściu do Bayernu Monachium prezentuje bardzo wysoką formę.

W Bawarii Diaz zanotował 26 goli i 21 asyst w 47 występach. Dla porównania Cody Gakpo, grający często po lewej stronie ataku Liverpoolu, ma łącznie 15 bramek i asyst w 49 meczach.

Zainteresowanie Pietuszewskim nie ogranicza się jednak do jednego klubu. TEAMtalk wskazuje, że obserwują go także Manchester United, Manchester City i Chelsea.