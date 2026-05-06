Barcelona szuka nowej gwiazdy. Wybrała sześciu kandydatów do transferu

Barcelona rozgląda się za nowym skrzydłowym przed kolejnym sezonem. Mundo Deportivo informuje, że kataloński klub ma już przygotowaną listę kandydatów do wzmocnienia ofensywy.

Barcelona obserwuje sześciu skrzydłowych

Na liście Barcelony znalazł się między innymi Anthony Gordon z Newcastle. Anglik ma być jednym z nazwisk szczególnie cenionych przez dział sportowy, ale problemem pozostaje cena. Według hiszpańskich mediów Newcastle oczekuje około 85 milionów euro. Taka kwota znacząco komplikuje potencjalny transfer.

Barcelona monitoruje również Victora Munioza z Osasuny, Jana Virgilego z Mallorki, Mikę Godtsa z Ajaksu, Andreasa Schjelderupa z Benfiki oraz Eza Abde z Betisu.

Barcelona analizuje różne opcje

Victor Munioz jest jednym z odkryć sezonu w La Liga, ale sytuację komplikuje fakt, że Real Madryt zachował część praw do zawodnika i możliwość odkupu. Ciekawie wygląda także temat Jana Virgilego. 19-latek wcześniej występował w akademii Barcelony, a obecnie rozwija się w Mallorce.

Mundo Deportivo podkreśla też rosnące zainteresowanie Miką Godtsem. Skrzydłowy Ajaksu miał być obserwowany przez wysłannika Barcelony podczas meczu z PSV i zakończył spotkanie z golem oraz asystą.

W grze pozostają także Andreas Schjelderup i Ez Abde. Szczególnie interesująca jest sytuacja tego drugiego, ponieważ Barcelona nadal posiada część praw do zawodnika Betisu.