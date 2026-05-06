Barcelona szuka nowej gwiazdy. Wybrała sześciu kandydatów do transferu

Barcelona obserwuje sześciu skrzydłowych
Na liście Barcelony znalazł się między innymi Anthony Gordon z Newcastle. Anglik ma być jednym z nazwisk szczególnie cenionych przez dział sportowy, ale problemem pozostaje cena. Według hiszpańskich mediów Newcastle oczekuje około 85 milionów euro. Taka kwota znacząco komplikuje potencjalny transfer.
Barcelona monitoruje również Victora Munioza z Osasuny, Jana Virgilego z Mallorki, Mikę Godtsa z Ajaksu, Andreasa Schjelderupa z Benfiki oraz Eza Abde z Betisu.
Barcelona analizuje różne opcje
Victor Munioz jest jednym z odkryć sezonu w La Liga, ale sytuację komplikuje fakt, że Real Madryt zachował część praw do zawodnika i możliwość odkupu. Ciekawie wygląda także temat Jana Virgilego. 19-latek wcześniej występował w akademii Barcelony, a obecnie rozwija się w Mallorce.
Mundo Deportivo podkreśla też rosnące zainteresowanie Miką Godtsem. Skrzydłowy Ajaksu miał być obserwowany przez wysłannika Barcelony podczas meczu z PSV i zakończył spotkanie z golem oraz asystą.
W grze pozostają także Andreas Schjelderup i Ez Abde. Szczególnie interesująca jest sytuacja tego drugiego, ponieważ Barcelona nadal posiada część praw do zawodnika Betisu.