Wisła Kraków szykuje się do święta. Zaprasza kibiców pod stadion

Wisła Kraków w niedzielę może sobie zapewnić awans do Ekstraklasy. Wystarczy, że zapunktuje lepiej od Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów. Klub szykuje się do świętowania i zaprasza kibiców pod stadion a wspólne oglądanie wyjazdowego meczu.

Wisła Kraków tylko zremisowała w miniony weekend z Puszczą Niepołomice, ale porażka Chrobrego Głogów jeszcze przybliżyła ją do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Do rozegrania pozostały cztery kolejki i już w niedzielę Biała Gwiazda może być pewna gry w elicie. Tego dnia zmierzy się ze Stalą Rzeszów, która ma na koncie cztery porażki z rzędu.

Drużyna Mariusza Jopa wiosną nie gra najlepiej, a mimo to utrzymuje stabilną przewagę nad resztą stawki. Goni ją Śląsk Wrocław, natomiast w dalszym ciągu traci jeszcze pięć punktów. Obecnie bardziej interesują ją wyniki Wieczystej Kraków oraz Chrobrego Głogów, bowiem to te dwie drużyny liczą się jeszcze w grze o awans bezpośredni.

W najbliższą niedzielę Wisła może przypieczętować awans do Ekstraklasy. Najpierw musi liczyć na potknięcie Wieczystej, by być uzależniona jedynie od swojej wygranej. W przypadku remisu Białej Gwiazdy, do awansu potrzebne będzie porażka Wieczystej oraz maksymalnie remis Chrobrego.

Klub szykuje się do potencjalnego świętowania już w tę niedzielę. Przy okazji wyjazdowego meczu ze Stalą Rzeszów zapowiedział specjalne wydarzenie. Wisła zaprasza swoich kibiców pod stadion, gdzie będzie można we wspólnym gronie obejrzeć na telebimie to spotkanie. Oczywiście liczy, że po końcowym gwizdku zacznie się prawdziwa zabawa.