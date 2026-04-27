Baraże oddaliły się od Chorzowa? Ruch nie znalazł sposobu na beniaminka

Ruch Chorzów w ostatnim meczy 30. kolejki Betclic 1. Ligi zremisował w roli gospodarza z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:2). Tym samym oddaliły się baraże od Niebieskich.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Denis Ventura

Ruch znów na remis z Pogonią

Ruch Chorzów i Pogoń Grodzisk Mazowiecki to ekipy, które w rundzie jesiennej w bezpośrednim starciu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zapewniły kibicom konkretne emocje. Finalnie rywalizacja zakończyła się podziałem punktów (2:2). Tymczasem poniedziałkowe starcie mogło być weryfikacją dla Niebieskich w kontekście gry o awans co najmniej do baraży. Z kolei beniaminek miał plan, aby przerwać serię porażek.

Wynik rywalizacji został otwarty błyskawicznie, bo już w drugiej minucie na listę strzelców wpisał się Aleksander Gajgier. Zawodnik strzałem głową wykorzystał dośrodkowanie od Oliwiera Olewińskiego i na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim zapachniało niespodzianką.

Radość w szeregach gości nie trwała jednak długo. Już w 12. minucie do wyrównania doprowadził Patryk Szwedzik, który nieco zmienił tor lotu piłki strzale Szymona Szymańskiego. Jednocześnie były gracz Chrobrego Głogów zanotował dwunaste trafienie w sezonie. Tym samym kapitanowi Niebieskich nie było dane cieszyć się z gola.

CO ZA UDERZENIE SZYMAŃSKIEGO!🔥



Jeszcze przed przerwą Chorzowianie nie tylko mogli, ale powinni objąć prowadzenie. Shuma Nagamatsu zmarnował sytuację oko w oko z golkiperem rywali. Paweł Kieszek obronił strzał Japończyka. Z kolei tuż przed końcem pierwszej połowy wyborną okazję do zdobycia bramki miał Patryk Szwedzik. Najskuteczniejszy zawodnik Ruchu jednak przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem gości.

Po przerwie dwa gole i powtórka z Pruszkowa

Po zmianie stron gospodarze nie byli już tak ofensywnie nastawieni. Ciekawe jest natomiast to, że w drugiej połowie nie zagrał już Nagamatsu, którego zmienił Piotr Ceglarz. Były gracz Motoru Lublin nie potrafił się jednak odnaleźć w środku pomocy, wcześniej grając częściej na boku boiska.

W końcu ekipa z Chorzowa dopięła swego i objęła prowadzenie w 71. minucie. W roli głównej wystąpił Denis Ventura, wykorzystując zamieszanie w polu karnym rywali po dośrodkowaniu Piotra Ceglarza. Słowak zaliczył tym samym swoje czwarte trafienie.

VENTURA! @RuchChorzow1920 na prowadzeniu! 👏



Ostatnie słowo należało natomiast do rywali Ruchu. Jakub Lis zdobył bramkę w 88. minucie i finalnie mecz zakończył się podziałem punktów. W następnej kolejce chorzowianie znów w roli gospodarza zagrają z Odrą Opole. Z kolei Pogoń czeka potyczka z Wieczystą Kraków w Pruszkowie.

Ruch Chorzów – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:2 (1:1)

0:1 Aleksander Gajgier 2′

1:1 Patryk Szwedzik 12′

2:! Denis Ventura 71′

2:2 Jakub Lis 88′