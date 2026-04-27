Baraże oddaliły się od Chorzowa? Ruch nie znalazł sposobu na beniaminka

19:57, 27. kwietnia 2026 20:47, 27. kwietnia 2026
Luka Pawlik

Ruch Chorzów w ostatnim meczy 30. kolejki Betclic 1. Ligi zremisował w roli gospodarza z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:2). Tym samym oddaliły się baraże od Niebieskich.

fot. PressFocus

Ruch znów na remis z Pogonią

Ruch Chorzów i Pogoń Grodzisk Mazowiecki to ekipy, które w rundzie jesiennej w bezpośrednim starciu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zapewniły kibicom konkretne emocje. Finalnie rywalizacja zakończyła się podziałem punktów (2:2). Tymczasem poniedziałkowe starcie mogło być weryfikacją dla Niebieskich w kontekście gry o awans co najmniej do baraży. Z kolei beniaminek miał plan, aby przerwać serię porażek.

Wynik rywalizacji został otwarty błyskawicznie, bo już w drugiej minucie na listę strzelców wpisał się Aleksander Gajgier. Zawodnik strzałem głową wykorzystał dośrodkowanie od Oliwiera Olewińskiego i na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim zapachniało niespodzianką.

Radość w szeregach gości nie trwała jednak długo. Już w 12. minucie do wyrównania doprowadził Patryk Szwedzik, który nieco zmienił tor lotu piłki strzale Szymona Szymańskiego. Jednocześnie były gracz Chrobrego Głogów zanotował dwunaste trafienie w sezonie. Tym samym kapitanowi Niebieskich nie było dane cieszyć się z gola.

Jeszcze przed przerwą Chorzowianie nie tylko mogli, ale powinni objąć prowadzenie. Shuma Nagamatsu zmarnował sytuację oko w oko z golkiperem rywali. Paweł Kieszek obronił strzał Japończyka. Z kolei tuż przed końcem pierwszej połowy wyborną okazję do zdobycia bramki miał Patryk Szwedzik. Najskuteczniejszy zawodnik Ruchu jednak przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem gości.

Po przerwie dwa gole i powtórka z Pruszkowa

Po zmianie stron gospodarze nie byli już tak ofensywnie nastawieni. Ciekawe jest natomiast to, że w drugiej połowie nie zagrał już Nagamatsu, którego zmienił Piotr Ceglarz. Były gracz Motoru Lublin nie potrafił się jednak odnaleźć w środku pomocy, wcześniej grając częściej na boku boiska.

W końcu ekipa z Chorzowa dopięła swego i objęła prowadzenie w 71. minucie. W roli głównej wystąpił Denis Ventura, wykorzystując zamieszanie w polu karnym rywali po dośrodkowaniu Piotra Ceglarza. Słowak zaliczył tym samym swoje czwarte trafienie.

Ostatnie słowo należało natomiast do rywali Ruchu. Jakub Lis zdobył bramkę w 88. minucie i finalnie mecz zakończył się podziałem punktów. W następnej kolejce chorzowianie znów w roli gospodarza zagrają z Odrą Opole. Z kolei Pogoń czeka potyczka z Wieczystą Kraków w Pruszkowie.

Ruch Chorzów – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:2 (1:1)
0:1 Aleksander Gajgier 2′
1:1 Patryk Szwedzik 12′
2:! Denis Ventura 71′
2:2 Jakub Lis 88′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości