Atletico Madryt – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (29.04.2026)

Atletico – Arsenal: typy bukmacherskie

W 1/2 finału Ligi Mistrzów dojdzie do rywalizacji czołowych drużyn La Ligi i Premier League. Atletico Madryt to jedyny przedstawiciel ligi hiszpańskiej. Z kolei Arsenal zameldował się w najlepszej czwórce rozgrywek jako jedyny reprezentant angielskiego futbolu. Czy któraś z drużyn będzie w stanie wypracować sobie w Madrycie zaliczkę przed rewanżem w Londynie? Eksperci wskazują na zespół gości, aczkolwiek sukces gospodarzy nie powinien nikogo zaskoczyć Mój typ: remis.

Atletico – Arsenal: ostatnie wyniki

Atletico to czwarty zespół w tabeli La Ligi. Gdyby jednak uwzględnić klasyfikację za pięć ostatnich meczów, Los Colchoneros plasowaliby się tuż nad strefą spadkową. To efekt passy czterech porażek z rzędu, którą udało się przerwać dopiero w miniony weekend. Wygrana 3:2 z Athletikiem Bilbao dała ekipie Diego Simeone wyczekiwany oddech. Nastroje w szatni dodatkowo pogarsza przegrany finał Pucharu Króla z Realem Sociedad.

W analogicznym okresie punkty w Premier League stracił też Arsenal. Bilans 3-0-2 nie wygląda fatalnie, ale kosztował on Kanonierów sporo nerwów. Zawodnicy Mikela Artety ulegli bowiem Manchesterowi City, z którym rywalizują o mistrzostwo Anglii. Ponadto londyńczycy nie poradzili sobie z Bournemouth, z którym przegrali 1:2.

Atletico – Arsenal: historia

Kluby te zagrały ze sobą w tej edycji Ligi Mistrzów. W spotkaniu trzeciej kolejki fazy ligowej bezdyskusyjnie lepszy okazał się Arsenal, który rozbił Atletico Madryt 4:0, strzelając wszystkie gole w drugiej połowie. Zdecydowanie bardziej wyrównana była rywalizacja sprzed ośmiu lat, kiedy to stawką tej hiszpańsko-angielskiej rywalizacji był finał Ligi Europy. W nim zameldowali się Los Colchoneros, którzy po remisie 1:1 w Londynie, wygrali 1:0 rewanż w Madrycie.

Atletico – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs około 2.55. Remis wyceniono współczynnikiem 3.00. Z kolei wygraną Atletico możesz zagrać po kursie 2.90.

Atletico – Arsenal: kto wygra?

Atletico – Arsenal: przewidywane składy

Atletico: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Gonzalez; Griezmann, Alvarez

Arsenal Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Atletico – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Atletico – Arsenal odbędzie się w środę (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

