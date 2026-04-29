Widzew łączony z kolejną gwiazdą. Borek ujawnił nazwisko

Widzew Łódź na przestrzeni kilku miesięcy wydał ponad 20 mln euro. Teraz szykuje się do letniego okienka, a na celowniku są kolejne gwiazdy. Mateusz Borek ujawnił, kto może trafić do zespołu.

Widzew po Kownackiego? Teraz może się udać

Widzew Łódź pod wodzą Roberta Dobrzyckiego działa na zupełnie innej, nieznanej dotąd w polskim środowisku skali finansowej. Świadczą o tym wydatki na wzmocnienia z ostatnich kilku miesięcy – latem oraz zimą zainwestowano ponad 20 milionów euro na nowych zawodników. Problem w tym, że sprowadzone nazwiska niekoniecznie robią różnice i ciężko wskazać tych, którzy faktycznie okazali się cennym wzmocnieniem. Aktualnie Widzew broni się przed spadkiem z Ekstraklasy – znajduje się pod kreską i ma punkt mniej od bezpiecznej Legii Warszawa.

Oczywiście w Łodzi nie wyobrażają sobie spadku, więc trwają przygotowania do kolejnego sezonu, oczywiście w Ekstraklasie. Letnie okienko ponownie zapowiada się bardzo pracowicie i emocjonująco, o ile uda się utrzymać. Mateusz Borek w programie „Kanału Sportowego” wskazuje na siedmiokrotnego reprezentanta Polski – to on może latem dołączyć do Widzewa.

Chodzi o Dawida Kownackiego, który regularnie jest łączony z powrotem do Polski. W 2022 roku trafił na wypożyczenie do Lecha Poznań, ale nie pozostał w klubie na dłużej. Obecny sezon spędza na zapleczu Bundesligi, gdzie w 21 ligowych meczach uzbierał pięć bramek oraz dwie asysty. Formalnie jest związany z Werderem Brema, ale tam raczej na niego nie liczą. Hertha Berlin miała już postanowić o jego odejściu, rezygnując z klauzuli wykupu.