Widzew łączony z kolejną gwiazdą. Borek ujawnił nazwisko

07:54, 29. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: Mateusz Borek I Kanał Sportowy

Widzew Łódź na przestrzeni kilku miesięcy wydał ponad 20 mln euro. Teraz szykuje się do letniego okienka, a na celowniku są kolejne gwiazdy. Mateusz Borek ujawnił, kto może trafić do zespołu.

Kibice Widzewa Łódź
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Widzewa Łódź

Widzew po Kownackiego? Teraz może się udać

Widzew Łódź pod wodzą Roberta Dobrzyckiego działa na zupełnie innej, nieznanej dotąd w polskim środowisku skali finansowej. Świadczą o tym wydatki na wzmocnienia z ostatnich kilku miesięcy – latem oraz zimą zainwestowano ponad 20 milionów euro na nowych zawodników. Problem w tym, że sprowadzone nazwiska niekoniecznie robią różnice i ciężko wskazać tych, którzy faktycznie okazali się cennym wzmocnieniem. Aktualnie Widzew broni się przed spadkiem z Ekstraklasy – znajduje się pod kreską i ma punkt mniej od bezpiecznej Legii Warszawa.

Oczywiście w Łodzi nie wyobrażają sobie spadku, więc trwają przygotowania do kolejnego sezonu, oczywiście w Ekstraklasie. Letnie okienko ponownie zapowiada się bardzo pracowicie i emocjonująco, o ile uda się utrzymać. Mateusz Borek w programie „Kanału Sportowego” wskazuje na siedmiokrotnego reprezentanta Polski – to on może latem dołączyć do Widzewa.

Chodzi o Dawida Kownackiego, który regularnie jest łączony z powrotem do Polski. W 2022 roku trafił na wypożyczenie do Lecha Poznań, ale nie pozostał w klubie na dłużej. Obecny sezon spędza na zapleczu Bundesligi, gdzie w 21 ligowych meczach uzbierał pięć bramek oraz dwie asysty. Formalnie jest związany z Werderem Brema, ale tam raczej na niego nie liczą. Hertha Berlin miała już postanowić o jego odejściu, rezygnując z klauzuli wykupu.

