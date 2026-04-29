Barcelona wysłucha ofert za pomocnika. Głośny transfer coraz bliżej

08:38, 29. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Catalunya Radio

FC Barcelona rozważa latem sprzedaż Marca Casado - informuje "Catalunya Radio". 22-letni pomocnik rozczarowuje w tym sezonie na hiszpańskich boiskach.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona pewnym krokiem zmierza po kolejny tytuł mistrza La Liga. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka ma już 11 punktów przewagi nad Realem Madryt i znajduje się o krok od obrony mistrzostwa. W tej sytuacji nadchodzące El Clasico na Camp Nou może mieć mniejszą wagę niż w ostatnich latach.

W gabinetach katalońskiego klubu już trwają przygotowania do letniego okna transferowego. Wiele wskazuje na to, że w Barcelonie może dojść do kilku głośnych rozstań, które mają pomóc zarówno w przebudowie składu, jak i poprawie sytuacji finansowej.

Jak informuje „Catalunya Radio”, coraz więcej znaków zapytania pojawia się wokół przyszłości Marca Casado. 22-letni pomocnik jeszcze niedawno był uznawany za naturalnego następcę Sergio Busquetsa w środku pola. W obecnym sezonie Hiszpan rozegrał 31 spotkań, notując jedynie jedną asystę. Kontrakt Casado na Camp Nou wygasa z końcem czerwca 2028 roku.

Według doniesień, władze Barcelony podjęły decyzję o rozważeniu ofert za pomocnika. Klub liczy, że transfer mógłby przynieść nawet około 30 milionów euro. Taka kwota byłaby istotnym wsparciem dla budżetu, który w ostatnich latach pozostaje pod presją. Casado wciąż uchodzi za zawodnika o dużym potencjale. Zainteresowanie jego usługami wykazują kluby z Hiszpanii, a także Borussia Dortmund.

