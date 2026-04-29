Real Madryt rozstanie się z pomocnikiem. Konkretny kierunek

09:22, 29. kwietnia 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Defensa Central

Real Madryt rozważa wypożyczenie Franco Mastantuono. 18-letni pomocnik może wrócić do River Plate - informuje "Defensa Central".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Franco Mastantuono może wrócić do River Plate

Real Madryt pozyskał Franco Mastantuono z River Plate za 45 milionów euro. Czterokrotny reprezentant Argentyny podpisał z Królewskimi kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku. Początek skrzydłowego w stolicy Hiszpanii można było uznać za obiecujący, jednak z biegiem czasu forma zawodnika zaczęła wyraźnie spadać.

W drugiej części sezonu Mastantuono otrzymuje coraz mniej szans od Alvaro Arbeloi. W efekcie jego rozwój został wyhamowany, a w klubie zaczęto analizować różne scenariusze dotyczące jego przyszłości. Argentyńczyk łącznie rozegrał w barwach Realu 30 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę.

W Madrycie dominuje przekonanie, że 18-latek potrzebuje przede wszystkim regularnych występów, aby w pełni rozwinąć swój talent. Jednocześnie klub nie zamierza podejmować pochopnych decyzji i nadal wierzy, że Mastantuono może w przyszłości stać się ważnym elementem drużyny.

Dlatego priorytetem nie jest jego sprzedaż, lecz znalezienie rozwiązania, które pozwoli na dalszy rozwój bez utraty kontroli nad jego przyszłością. W tym kontekście coraz poważniej rozważane jest wypożyczenie. Jedną z opcji jest powrót do River Plate, które jest zainteresowane sprowadzeniem swojego wychowanka.

Sytuację Argentyńczyka obserwują także inne kluby z Europy. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się m.in. Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion oraz Benfikę Lizbona, które słyną z rozwijania młodych talentów.

