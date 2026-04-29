Kompany zapowiada powtórkę w rewanżu. „Nikt z tego nie zrezygnuje”

Bayern Monachium po szalonym spotkaniu przegrał 4-5 z PSG w stolicy Francji. Ma przed sobą rewanż na własnym terenie, dlatego wierzy w awans do finału. Vincent Kompany zapaowiada, że drugi mecz będzie podobny.

Bayern i PSG znów zapewnią wielkie widowisko?

Paris Saint-Germain po wtorkowym meczu Ligi Mistrzów jest bliżej awansu do finału, ale wynik pozostaje otwarty. W pewnym momencie paryżanie wygrywali już 5-2, by ostatecznie zmniejszyć tę przewagę do jednego trafienia. Bayern Monachium był nawet bliski wyrównania, podobnie jak gospodarze zdobycia kolejnej bramki.

Spotkanie to okrzyknięto już jednym z najlepszych w ostatnich kilku latach. Obie drużyny zaprezentowały jakościowy, intensywny i ofensywny futbol, zapewniając znakomite widowisko. Vincent Kompany uważa, że rewanż będzie wyglądał podobnie, bowiem zarówno Bayern, jak i PSG, słyną właśnie z takiej gry, przedkładając skuteczną ofensywę nad szczelną obronę.

– PSG nie zaakceptuje innej gry. My również nie. Takie są właśnie obie drużyny – skwitował na pomeczowej konferencji szkoleniowiec Bayernu Monachium.

🚨🍿 Vincent Kompany says next week it will be a similar game: “PSG simply won't accept doing things differently. And neither will we. That's how both teams are!”.



"I just hope it will be us to win…".

Bayern na Allianz Arena spróbuje odrobić straty i przesądzić o swoim zwycięstwie. W finale jedna z tych drużyn zmierzy się z wygranym dwumeczu Arsenal – Atletico Madryt. PSG stawia za cel obronę trofeum Ligi Mistrzów, co w historii udało się tylko kilku ekipom. Podopieczni Luisa Enrique mają wystarczająco jakości, by tego dokonać.