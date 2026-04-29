Kompany zapowiada powtórkę w rewanżu. „Nikt z tego nie zrezygnuje”

07:37, 29. kwietnia 2026
Źródło: Fabrizio Romano

Bayern Monachium po szalonym spotkaniu przegrał 4-5 z PSG w stolicy Francji. Ma przed sobą rewanż na własnym terenie, dlatego wierzy w awans do finału. Vincent Kompany zapaowiada, że drugi mecz będzie podobny.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern i PSG znów zapewnią wielkie widowisko?

Paris Saint-Germain po wtorkowym meczu Ligi Mistrzów jest bliżej awansu do finału, ale wynik pozostaje otwarty. W pewnym momencie paryżanie wygrywali już 5-2, by ostatecznie zmniejszyć tę przewagę do jednego trafienia. Bayern Monachium był nawet bliski wyrównania, podobnie jak gospodarze zdobycia kolejnej bramki.

Spotkanie to okrzyknięto już jednym z najlepszych w ostatnich kilku latach. Obie drużyny zaprezentowały jakościowy, intensywny i ofensywny futbol, zapewniając znakomite widowisko. Vincent Kompany uważa, że rewanż będzie wyglądał podobnie, bowiem zarówno Bayern, jak i PSG, słyną właśnie z takiej gry, przedkładając skuteczną ofensywę nad szczelną obronę.

– PSG nie zaakceptuje innej gry. My również nie. Takie są właśnie obie drużyny – skwitował na pomeczowej konferencji szkoleniowiec Bayernu Monachium.

Bayern na Allianz Arena spróbuje odrobić straty i przesądzić o swoim zwycięstwie. W finale jedna z tych drużyn zmierzy się z wygranym dwumeczu Arsenal – Atletico Madryt. PSG stawia za cel obronę trofeum Ligi Mistrzów, co w historii udało się tylko kilku ekipom. Podopieczni Luisa Enrique mają wystarczająco jakości, by tego dokonać.

