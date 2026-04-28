Ruch znów zatrzymany. Ventura mówił wprost, co nie działa

Ruch Chorzów nie potrafił przełamać serii bez zwycięstwa, remisując kolejny mecz. Denis Ventura wskazał po starciu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:2) konkretne problemy zespołu.

Ruch Chorzów wciąż nie może wrócić na zwycięską ścieżkę. Po kolejnym spotkaniu bez wygranej głos zabrał Denis Ventura, który jasno wskazał największy problem drużyny, czyli brak skuteczności w decydujących momentach. Co prawda Niebiescy potrafią kreować sytuacje, ale wciąż nie potrafią przełożyć tego na komplet punktów.

– Nie możemy myśleć o dobrym wyniku, o trzech punktach, jeśli nie wykorzystujemy takich sytuacji. Musimy nad tym popracować. Trzeba zachować więcej spokoju przy wykończeniu i wierzyć, że piłka w końcu wpadnie do bramki – usłyszał Goal.pl od pomocnika 14-krotnych mistrzów Polski po spotkaniu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Ventura zwrócił uwagę, że mimo niekorzystnego wyniku, drużyna może znaleźć pewne pozytywy w swojej grze. Szczególnie pierwsza połowa była jego zdaniem jedną z najlepszych w tym sezonie.

– Jeśli chodzi o pozytywy, to na pewno kreowanie sytuacji i dochodzenie do nich wyglądało bardzo dobrze. Myślę, że pierwsza połowa była jedną z naszych najlepszych w tym sezonie. Stworzyliśmy wiele stuprocentowych okazji i to jest dobry znak. Z tego możemy być zadowoleni, ale musimy poprawić skuteczność – zaznaczył piłkarz.

Po straconych punktach napięcie rośnie

Sytuacja w tabeli nadal pozostawia Ruch w grze o baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy. Niemniej ostatnie wyniki nie napawają optymizmem. W pięciu ostatnich spotkaniach zespół zanotował aż cztery remisy i jedną porażkę.

– Jesteśmy jeszcze w strefie barażowej, ale ostatnie wyniki nie są dobre. W pięciu ostatnich meczach mamy cztery remisy i jedną porażkę. To zdecydowanie za mało. Jeśli chcemy myśleć o barażach, musimy w czterech ostatnich spotkaniach grać na sto procent i je wygrywać – mówił Ventura.

Stadion Śląski i inna atmosfera niż tydzień wcześniej

Zawodnik odniósł się również do atmosfery na stadionie, która była wyraźnie inna niż podczas wcześniejszego meczu z Wisłą. Tym razem frekwencja była znacznie niższa

– Niezależnie od liczby kibiców staramy się grać tak samo. Zawsze staramy się grać tak samo, niezależnie od tego, czy jest 50 tysięcy kibiców, czy kilka tysięcy. Oczywiście większa liczba kibiców pomaga, ale doceniamy wszystkich, którzy pojawiają się na trybunach – rzekł Słowak.

Ventura trafił do Ruchu w lipcu 2024 roku, mając kontrakt ważny do końca trwającego sezonu. W tym sezonie 30-latek wystąpił w 29 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Słowacki pomocnik zdobył cztery bramki i zaliczył też cztery asysty.