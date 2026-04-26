Bez złudzeń po meczu z Wieczystą. Trener GKS-u Tychy uderzył w sedno problemu

GKS Tychy nie miał większych argumentów w starciu z Wieczystą Kraków w ramach 30. kolejki Betclic 1. Ligi. Po meczu trener Rene Poms nie ukrywał rozczarowania postawą zespołu.

GKS Tychy przegrał z Wieczystą Kraków w niedzielne popołudnie, a szkoleniowiec gości jasno wskazał, co zadecydowało o końcowym wyniku. Podczas konferencji prasowej trener Rene Poms podkreślił, że jego drużyna zawiodła przede wszystkim w podstawowych elementach gry.

– Jeśli nie wygrywa się pojedynków, zwłaszcza przeciwko tak dobrej drużynie jak Wieczysta Kraków, nie ma się żadnych szans na zwycięstwo. To był nasz błąd i dlatego nie zasłużyliśmy dziś na nic – usłyszał Goal.pl od trenera śląskiej ekipy w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

Poms nie miał wątpliwości, że to właśnie ten aspekt zaważył na porażce. Ekipa z Krakowa była zespołem lepszym fizycznie i skuteczniejszym w bezpośrednich starciach, co pozwoliło jej kontrolować przebieg spotkania.

Zapytaliśmy po meczu szkoleniowca Tyszan krótko o to, czy ma jeszcze wiarę w utrzymanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Odpowiedź trenera była krótka i wymowna. – Jeżeli będziemy grali tak jak dzisiaj, to na pewno nie – stwierdził Austriak.

Słowa szkoleniowca jasno pokazują, że sytuacja GKS-u pozostaje trudna. Zespół musi szybko poprawić swoją grę, jeśli chce jeszcze realnie myśleć o pozostaniu w lidze. Do końca sezonu ma do rozegrania cztery mecze. W następnej serii gier zmierzy się na wyjeździe z Chrobrym Głogów.