Luis Enrique nie krył emocji po półfinałowym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Bayernem Monachium. Spotkanie na Parc des Princes było pełne emocji i zwrotów akcji.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Szaleństwo w półfinale Ligi Mistrzów w Paryżu

Luis Enrique na konferencji prasowej był pod wrażeniem poziomu szalonego półfinału Ligi Mistrzów między Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium (5:4). Spotkanie rozegrane na Parc des Princes dostarczyło kibicom ogromnych emocji i jak podkreślił Hiszpan mogło zakończyć się w absolutnie każdy sposób.

– Zasłużyliśmy na zwycięstwo, zasłużyliśmy na remis i zasłużyliśmy na porażkę dzisiaj. To był fantastyczny mecz – ocenił trener paryżan, cytowany przez Fabrizio Romano. Enrique zwrócił również uwagę na niezwykłą intensywność rywalizacji, która stała na najwyższym europejskim poziomie.

– Nigdy nie widziałem takiej intensywności i poziomu fizycznego. Musimy pogratulować wszystkim – dodał szkoleniowiec. Spotkanie w stolicy Francji od samego początku toczyło się w zawrotnym tempie. Jako pierwsi cios zadali goście. Harry Kane wyprowadził Bayern na prowadzenie po skutecznie wykonanym rzucie karnym.

🚨 Luis Enrique: “I've never seen such an intensity and physical level. We have to congratulate everyone”.



“We deserved to win, we deserved to draw and we deserved to lose today. It was a fantastic game”. pic.twitter.com/dgQCRSkB3O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

Odpowiedź gospodarzy była jednak błyskawiczna i niezwykle efektowna. PSG przejęło inicjatywę, a ofensywna gra przyniosła aż trzy bramki jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron tempo wcale nie spadło. Kolejne trafienie dla paryżan dołożyli Chwicza Kwaracchelia i Ousmane Dembele. Bawarczycy nie zamierzali jednak składać broni. Drużyna z Monachium ruszyła do odrabiania strat i zdołała strzelić jeszcze dwa gole.

Kwestia awansu do finału pozostaje całkowicie nierozstrzygnięta. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 6 maja o godzinie 21:00 na Allianz Arenie. Finałowe starcie tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zaplanowano na 30 maja na Puskas Arenie w Budapeszcie o godzinie 18:00.