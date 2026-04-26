Moskal o przyszłości Wieczystej. Pojawił się wątek Wisły Kraków

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta Kraków miała mecz z GKS-em Tychy pod kontrolą

Wieczysta Kraków dopisała do swojego dorobku kolejne trzy punkty, pokonując GKS Tychy w niedzielne popołudnie. Chociaż wynik może sugerować pewne zwycięstwo, szkoleniowiec gospodarzy Kazimierz Moskal zwracał uwagę, że spotkanie wcale nie należało do najłatwiejszych. Jak podkreślił na konferencji prasowej, jego zespół musiał wykazać się cierpliwością, szczególnie w pierwszej połowie.

– Zwycięstwo 2:0, a mecze z GKS-em nigdy nie są łatwe. Było to widać w pierwszej połowie, kiedy dopiero w samej końcówce zdobyliśmy bramkę na 1:0. Niemniej wydaje mi się, że z przebiegu całego spotkania mieliśmy je pod kontrolą – usłyszał Goal.pl od szkoleniowca Krakowian.

Moskal zaznaczył, że jego drużyna stworzyła sobie więcej okazji, które mogły przełożyć się na wyższe zwycięstwo. – Mieliśmy jeszcze kilka bardzo dobrych sytuacji, aby zdobyć więcej bramek. Na pewno trafienie na 2:0 dało nam więcej spokoju – podkreślił Moskal.

Polonia Bytom wpłynęła na pozytywny impuls Żółto-czarnych

Trener ekipy z Krakowa odniósł się także do różnicy między ostatnimi występami zespołu. Kilka dni wcześniej jego drużyna rozegrała niezwykle emocjonujące spotkanie z Polonią Bytom, wygrywając mimo straty dwóch bramek.

– Tamten mecz dał nam mentalnego kopa. Niełatwo jest przegrywać 0:2 do przerwy, a potem wygrać 4:3. To na pewno podbudowało drużynę – przyznał Moskal.

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu Wieczysta osiągnęła pułap 50 punktów i wciąż liczy się w walce o czołowe miejsca. Strata do wicelidera rozgrywek wynosi cztery punkty, co sprawia, że temat bezpośredniego awansu pozostaje otwarty. Szkoleniowiec beniaminka Betclic 1. Ligi zachowuje jednak ostrożność w deklaracjach.

– Przed nami jeszcze wiele trudnych meczów, podobnie jak przed innymi zespołami. Trzeba też pamiętać o drużynach za nami. Wszystko jest możliwe, ale skupiamy się na najbliższych spotkaniach – mówił Moskal.

Klub myśli o przyszłości

Trener odniósł się również do kwestii przygotowań do kolejnego sezonu. Chociaż klub prowadzi działania skautingowe, na ten moment najważniejsza pozostaje końcówka obecnych rozgrywek.

– Mamy wielu skautów, którzy pracują, ale na razie skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Nie ma sensu robić wielkich planów. Spotkania, które przed nami, są bardzo ważne. Już przed dzisiejszym meczem mówiłem, że jesteśmy na finiszu rozgrywek i każdy punkt będzie niezwykle cenny – powiedział doświadczony trener.

– Myślę, że najważniejsze jest to, abyśmy jako drużyna, sztab trenerski i zawodnicy robili swoją pracę i skupiali się na tym, co dzieje się w szatni i na boisku. To, co jest wokół nas, dobrze byłoby odsunąć na bok – zaznaczył Moskal.

Media i temat Wisły Kraków wokół Wieczystej

Trener przyznał też, że do zespołu docierają medialne informacje dotyczące sytuacji wokół klubu i spekulacji odnoszących się do zaangażowania sposonora klubu Wojciecha Kwietnia w Wisłę Kraków. Niemniej sztab stara się ograniczać ich wpływ na zawodników.

– Trudno całkowicie odciąć się od takich informacji. W dzisiejszym świecie one do nas docierają. Rozmawialiśmy o tym i na pewno gdzieś z tyłu głowy się to pojawia, ale staramy się koncentrować na pracy, którą mamy do wykonania. Tak naprawdę tylko na boisku mamy na coś wpływ – podkreślił Moskal.

Na zakończenie szkoleniowiec zwrócił uwagę na intensywny terminarz i fakt, że wciąż niejasne jest, gdzie Wieczysta może rozgrywać swoje spotkania w barażach, jeśli będzie jej dane grać kluczowe mecze w roli gospodarza.

– Na razie o tym nie myślimy. Nie mam jeszcze stuprocentowych informacji. Mamy przed sobą cztery kolejki i to nas interesuje. Nie jest łatwo, kiedy praktycznie co tydzień trzeba grać na wyjeździe. Teraz dochodzi jeszcze granie co trzy dni. Musimy się z tym zmierzyć i pogodzić. Wiemy też, że straciliśmy wcześniej zbyt dużo punktów w Sosnowcu i teraz kluczowe jest, aby w końcówce sezonu zdobyć ich jak najwięcej – mówił trener Wieczystej.

W najbliższej serii gier ekipa z Krakowa zagra na wyjeździe. 2 maja Wieczystą czeka potyczka w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.